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Бойцы в ЛНР получили гуманитарный сбор в рамках проекта «Всё для Победы!»
Бойцы на передовой в ЛНР получили гуманитарный сбор в рамках проекта «Всё для Победы!»
Военнослужащие 752 стрелкового полка в ЛНР получили гуманитарный сбор в рамках проекта «Всё для Победы!».
Член Центрального штаба Народного фронта, гроссмейстер Сергей Карякин вручил очередную партию гуманитарного сбора бойцам 752-го стрелкового полка в ЛНР в рамках проекта «Всё для Победы!», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Карякин выразил благодарность всем, «кто жертвовал, вкладывал свои финансы, своё время, свои силы». «Мы все вместе приближаем нашу победу», – сказал Карякин. Всего в рамках проекта «Всё для Победы!» удалось собрать 30 млн рублей. На собранные средства были закуплены и доставлены на передовую антидроновые ружья, тепловизионные прицелы и бинокли, квадрокоптеры и другая техника.
«Прицелы, тепловизоры, коптеры – они очень сильно помогают нам на фронте», – рассказал военнослужащий 752 стрелкового полка с позывным «Мичман» и поблагодарил участников сбора за помощь.
Сергей Карякин уже второй раз стал куратором сбора проекта Народного фронта «Всё для Победы!». В июле 2022 года гроссмейстер помог 117 стрелковому полку в ДНР.
Оказать посильную помощь бойцам на передовой и ознакомиться с подробной информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте «Всё для Победы!».