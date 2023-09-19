  • Нагорный Карабах призвал Баку начать переговоры
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    Чем США хотят подчинить Среднюю Азию
    Митингующие в Ереване призвали к штурму здания правительства Армении (ВИДЕО)
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    В Демпартии США начали опасаться смерти Байдена
    Пашинян: Армения не начнет боевые действия из-за ситуации в Карабахе
    Москва отреагировала на обострение в Карабахе
    Армения опровергла присутствие военных в Карабахе
    Посла РФ в Южной Корее вызвали в МИД из-за визита Ким Чен Ына в Приморье
    Шойгу прибыл в Иран на переговоры с военным руководством страны
    Мнения
    Михаил Диунов Михаил Диунов Как Россия столетиями создавала военную промышленность

    В условиях нового нарастающего глобального конфликта мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как американцы семь лет обламывали зубы о «Пасть дракона»

    Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем источник китайского терпения к выпадам украинцев

    Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

    5 комментариев
    19 сентября 2023, 17:37

    В Омске на нужды СВО передали более 1,1 тыс. изъятых дронов

    Омская таможня передала на нужды СВО более 1,1 тыс. изъятых дронов

    На нужды специальной военной операции (СВО) поступило свыше 1,1 тыс. беспилотных летательных аппаратов, изъятых из-за нарушения таможенного законодательства в Омской области, сообщили в Федерально таможенной службе (ФТС) России.

    Омская таможня передала для нужд СВО 1 105 беспилотников. Квадрокоптеры были изъяты за нарушение таможенного законодательства при транзите через территорию Российской Федерации благодаря совместным действиям сотрудников Омской таможни и сотрудников регионального управления ФСБ, cобщается в Telegram-канале ФТС России.

    Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ («Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений»). По решению суда товары обращены в федеральную собственность.

    19 сентября 2023, 08:49
    Байден повторил попытку оскорбить Путина

    Президент США Байден оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина

    Байден повторил попытку оскорбить Путина
    @ Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден вновь попытался оскорбить президента России Владимира Путина и высказался недипломатично в адрес российского лидера, сообщил пресс-пул Белого дома.

    Журналисты привели слова Байдена на мероприятии по сбору средств на его кампанию, где президент США заявил, что считает Путина «диктатором» и не встанет с ними на одну сторону, передает РИА «Новости».

    По словам Байдена, бывший президент США Дональд Трамп и его MAGA-друзья склоняются перед Россией, но он не собирается этого делать в случае переизбрания.

    Байден не впервые позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.

    Сам Путин уже отвечал на подобные попытки того же Байдена поговоркой: «Кто как обзывается, тот так и называется».

    Коментарии (50)
    19 сентября 2023, 11:22
    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино

    Балицкий: Российские войска уничтожили двигавшуюся в Работино колонну ВСУ

    Стало известно об уничтожении колонны ВСУ возле Работино
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России уничтожили колонну с бронетехникой украинских войск, которая двигалась в сторону Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он отметил, что движение бронегрупп в направлении Работино вскрыла разведка, колонна была уничтожена.

    По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность и захватить Новопокровку и Ильиченково, но все планы противника о третьей волне контрнаступления в сентябре ВС России известны.

    Ранее российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении.

    Коментарии (14)
    19 сентября 2023, 12:51
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    Армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Карабахе
    @ Алексей Куденк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Нагорном Карабахе начались локальные антитеррористические мероприятия, заявили в азербайджанском министерстве обороны.

    Мероприятия проводятся для пресечения провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода армянских военных, «нейтрализации их военной инфраструктуры», обеспечения безопасности мирных жителей, заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Также целью мероприятий является восстановление конституционного строя Азербайджана.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (120)
    19 сентября 2023, 06:57
    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу

    Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу

    Эрдоган сравнил доверие к России и Западу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сейчас доверяет России не меньше, чем Западу.

    Эрдоган подчеркнул, что у него «нет причин не доверять». По его словам, «насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия». При этом он отметил, что 50 лет ЕС заставлял Турцию «ждать у своих дверей». Он не согласился с тем, что Москва «использовала зерновую сделку как преимущество» в конфликте с Украиной, и с тем, что Москве «нельзя доверять». Эрдоган указал, что Турция получает «половину природного газа из России», страны «солидарны» и «предпринимают совместные шаги и сотрудничают в оборонной промышленности», передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    В ответ на критику в связи с отказом вводить санкции против России в контексте конфликта на Украине Эрдоган заявил: «Мы обязаны делать то же, что делают члены ЕС? Положение Турции в мире – другое, отличается от положения стран – членов ЕС. Россия – один из наших ближайших соседей, и у нас общая история».

    Он считает, что конфликт на Украине «будет длиться долго и закончится не скоро». При этом Эрдоган заявил, что глава Российского государства Владимир Путин «выступает за скорейшее окончание конфликта». «Это то, что он сказал, и я верю его словам», – подчеркнул Эрдоган.

    Отвечая на вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в ЕС, Эрдоган сказал, что Турция будет приветствовать «положительное решение» ЕС, но она «всегда была самодостаточной страной». «Мы никогда не нуждались в помощи или поддержке ЕС, мы в ней не нуждаемся», – сказал Эрдоган.

    Напомним, Эрдоган заявил, что Турция планирует создать центр по газу, сравнимый с центрами в Лондоне и Гамбурге, и хочет обсудить этот вопрос с Россией. Эту идею в прошлом выдвинула Москва, но сейчас для России этот проект потерял былую привлекательность.

    Коментарии (19)
    19 сентября 2023, 09:26
    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ из комплекса «Бук»

    NYT: Удар по рынку в Константиновке был нанесен украинской ракетой
    @ State Emergency Service of Ukraine in Donetsk region/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Расследование американской газеты The New York Times показало, что удар по рынку в Константиновке был нанесен ракетой ВСУ, выпущенной из комплекса «Бук» из подконтрольной Украине Дружковки.

    Публикация в The New York Times вышла в день приезда украинского президента Владимира Зеленского в США. Журналисты издания провели собственное расследование и проанализировали спутниковые снимки, показания очевидцев и публикации в соцсетях, а также описание фрагментов ракеты. Как следует из сообщения газеты, удар был нанесен отклонившейся от траектории украинской ракеты ПВО, выпущенной из комплекса «Бук»,  передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Журналисты пишут, что украинские власти пытались помешать проводить расследование, но репортеры смогли добраться до места взрыва, опросить свидетелей и очевидцев и даже собрать остатки ракеты. Издание указывает, что размеры отверстий и фрагментов, найденных на месте удара, соответствуют по форме и размеру ракете 9М38, которая запускается с ЗРК «Бук».

    Кроме того, на кадрах видео с камеры наблюдения видно, что ракета влетела в Константиновку с подконтрольной Киеву стороны. На звук ракеты обернулись четыре пешехода: они смотрят в сторону территории, удерживаемой Украиной. За несколько секунд до удара видно отражение ракеты на припаркованном автомобиле, она двигалась с северо-запада, что доказала также эксперт по взрывчатым веществам.

    Издание выяснило, что за несколько минут до удара ВСУ выпустили две зенитные ракеты в сторону российской линии фронта из города Дружковка, в котором находились услышавшие звуки пуска журналисты NYT.

    Также два очевидца заявили газете, что видели, как ракеты были выпущены из Дружковки в сторону российской линии фронта, а один из свидетелей заявил, что ракеты были выпущены с окраины города.

    Журналисты издания предположили, что, возможно, ракета дала сбой и разбилась, не достигнув намеченной цели.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не считает необходимым проводить расследование, поскольку его результаты очевидны украинским властям.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что удар по городу Константиновке в ДНР наносился украинскими военными.

    Эксперты отмечали, что взрыв в Константиновке мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты.

    Коментарии (15)
    18 сентября 2023, 18:54
    Посла Германии вызвали в МИД Китая после слов Бербок о Си Цзиньпине
    Посла Германии вызвали в МИД Китая после слов Бербок о Си Цзиньпине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Китая вызвало посла Германии Патрисию Флор после высказывания главы МИД ФРГ Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине.

    Посол Германии в Пекине Патрисия Флор была вызвала в китайский МИД в воскресенье, пишет газета Spiegel со ссылкой на неназванного представителя германского МИД, передает ТАСС.

    Отмечается, что Флор была вызвана в МИД после интервью министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, в котором она назвала китайского лидера диктатором. В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала слова Бербок о Си Цзиньпине абсурдом и откровенной политической провокацией.

    Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News, рассуждая о том, каким она видит окончание конфликта на Украине, заявила, что победа России стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си (Цзиньпин)».

    Коментарии (10)
    18 сентября 2023, 18:38
    Маск обвинил Сороса в попытке уничтожить западную цивилизацию
    Маск обвинил Сороса в попытке уничтожить западную цивилизацию
    @ GEORGE NIKITIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский финансист Джордж Сорос пытается уничтожить цивилизацию Запада, заявил предприниматель из Соединенных Штатов Илон Маск.

    Организация Сороса «не хочет ничего иного, кроме как уничтожения западной цивилизации», заявил Маск в X (бывший Twitter), передает ТАСС.

    Так он отреагировал на публикацию, где Сороса обвиняют в потворстве кризису с мигрантами на острове Лампедуза в Италии.

    В конце августа Маск намеревался подать в суд на фонд Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) за попытки добиться ограничений свободы слова с помощью дезинформации.

    Коментарии (11)
    19 сентября 2023, 09:57
    В российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94
    В российские войска поставили востребованные в зоне СВО гранатометы ГМ-94
    @ rostec.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» раньше планируемого срока поставил в войска особенно востребованные у штурмовых подразделений в зоне СВО гранатометы ГМ-94, сообщили в госкорпорации.

    Отмечается, что это оружие позволяет эффективно поражать противника за фортификационными сооружениями. В сообщении добавили, что преимуществом разработки тульского конструкторского бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова» является широкая номенклатура применяемых боеприпасов калибра 43 мм, в том числе осколочных и термобарических, передает ТАСС.

    У этого гранатомета, отметили в госкорпорации, безопасный для стрелка радиус взрыва снаряда до пяти метров. Это позволяет вести бой в условиях плотной городской застройки, а также в помещениях. Также оружие обладает малым весом и эргономично.

    Вес ГМ-94 без боеприпаса составляет менее 5 кг, длина гранатомета чуть больше 80 сантиметров с разложенным прикладом и менее 54 сантиметров – со сложенным.

    Коментарии (4)
    19 сентября 2023, 14:06
    Москва отреагировала на обострение в Карабахе

    Представитель МИД Захарова: Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе

    Москва отреагировала на обострение в Карабахе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия сейчас проводит контакты по ситуации в Нагорном Карабахе, в том числе с Азербайджаном, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    По словам Захаровой, по итогам состоявшихся контактов по Нагорному Карабаху будет сделано соответствующее заявление по линии министерства иностранных дел, передает ТАСС.

    Дипломат также отметила, что Россия не получала официальных обращений от Турции с предложениями о проведении четырехсторонней встречи по Нагорному Карабаху.

    Захарова подчеркнула, что Москва традиционно поддерживает «тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня.

    Между тем Минобороны Армении заявило, что на границах страны сохраняется стабильная ситуация.

    Ранее министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе.

    Президент России Владимир Путин выражал надежду, что Баку не заинтересован в этнических чистках в Нагорном Карабахе.

    Коментарии (23)
    19 сентября 2023, 08:21
    Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва»

    Ростех разработал превосходящие натовские аналоги управляемые снаряды для гаубиц

    Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва»
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Предприятия Ростеха разрабатывают управляемые снаряды нового поколения для самоходной гаубицы «Мальва», которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, увеличился выпуск «Кинжалов», сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.

    По его словам, оборонные предприятия Ростеха встречают профессиональный праздник – День оружейника – в отличной форме, работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно, выполняют поставленные Минобороны задачи, передает РИА «Новости».

    Оздоев отметил, что в настоящее время создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы «Мальва», превосходящие возможности натовских снарядов.

    Кроме того, он заявил, что Ростех наращивают выпуск ракет для «Кинжала», ОТРК «Искандер»,  для ПВО «Панцирь», а также производство авиабомб, танковых и артиллерийских снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО.

    По словам Оздоева, объемы производства по различным видам вооружений выросли в несколько раз, по некоторым видам – в десятки раз, особенно рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам.

    Отдельно он отметил значительный рост производства высокоточного оружия. «Калашников» вдвое нарастил выпуск ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь», зенитных управляемых ракет 9М333, кратно увеличится выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион».

    В России 19 сентября отмечается День оружейника.

    Ранее в Ростехе рассказали, что истребитель танков 2С25М может стать безэкипажным.

    Коментарии (38)
    18 сентября 2023, 19:19
    Вирусолог спрогнозировал строгость масочного режима из-за нового штамма COVID

    Вирусолог Чепурнов: Носить маски могут обязать работников торговых сетей и госслужащих

    Вирусолог спрогнозировал строгость масочного режима из-за нового штамма COVID
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    На федеральном уровне вряд ли будет объявлен масочный режим, но в ближайшее время, скорее всего, он может быть введен в сфере торговли и некоторых государственных учреждениях, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя появление более заразного варианта коронавируса «Пирола».

    «Предыдущие варианты коронавируса, которые встречались в последнее время, относили к версии «Омикрона». Это касается и «Кракена», и «Кентавра», и более нового «Эриса». Но коронавирус BA.2.86 «Пирола» сильно отличается от них. У него также много мутаций, как и у «Омикрона», – более 35. Именно поэтому можно ожидать, что ситуация с заболеваемостью как-то изменится», – говорит Чепурнов.

    По его словам, некоторые врачи, которые уже столкнулись с «Пиролой», сообщают, что есть отличия в течение болезни по сравнению с другими штаммами ковида. «А другие не видят ничего такого серьезного, отличного, говоря, что это все та же симптоматика, которая есть у всех простудных заболеваний. Поэтому пока я не могу уверенно сказать, что вирус стал тяжелее или слабее», – отмечает собеседник.

    На ваш взгляд
    Вы будете соблюдать масочный режим, если его введут из-за нового штамма COVID19 «Пирола?




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    Он полагает, что на федеральном уровне из-за нового варианта ковида не будут вводить противоэпидемические мероприятия. Это медик связывает с тем, что к коронавирусу уже относятся не так серьезно, как раньше : «Мы все это уже проходили». Да и народ в целом неохотно соблюдает масочные режимы, говорит врач. Кроме того, в России значительная часть населения либо переболела, либо была провакцинирована хотя бы раз. И хотя вакцина не защищает от нового варианта коронавируса, она существенно снижает количество летальных исходов из-за болезни, напоминает Чепурнов.

    «Я думаю, что на этот раз, скорее всего, поголовно всех заставлять носить маски не будут. Реально, что может потребовать Роспотребнадзор в ближайшее время, – это ограничений, связанных с торговлей и с некоторыми государственными учреждениями, поскольку народ уже устал, и появилось не просто наплевательское отношение к вирусу, но еще и усилилась уверенность, что теперь уже ничего страшного не будет. Добиться введения масочного режима для всех, во-первых, будет сложно, а во-вторых, это вызовет ненужную волну раздражения», – заключил Чепурнов.

    Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что новый вариант коронавируса «Пирола» обладает дополнительными мутациями, которых нет у «Омикрона». Отмечается, что «Пирола» более заразный, чем предшественники. В Роспотребнадзоре также заявили, что никаких причин для введения ограничительных мер нет. Однако несколькими днями ранее из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Доме правительства был временно введен масочный режим.

    Коментарии (32)
    19 сентября 2023, 16:02
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    Медведев предложил догадаться о судьбе Пашиняна
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев вспомнил о диалоге с коллегой из братской страны и предположил то, что произойдет с ним в дальнейшем.

    Медведев, не называя политика и страну, про которую идет речь, рассказал в своем Telegram-канале о диалоге с политиком из братского государства.

    Коллега из другой страны сказал ему, что он «чужой» для России, поэтому она его «не примет», Медведев ответил, что его судить будут не по биографии, а «по поступкам».

    Потом этот коллега проиграл войну, удержался на своем посту, после чего возложил ответственность за «бездарное поражение» на Россию. Затем неназванный политик отказался от части территории своей страны, после чего принялся «заигрывать с НАТО». Его супруга тем временем «демонстративно уехала» к врагам России «с печеньками».

    «Догадайтесь, какая судьба его ждет», – заключил зампред Совбеза России.

    Напомним, премьер Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в том, что они не справились с задачей в Нагорном Карабахе. Его супруга Анна Акопян ездила в Киев на саммит первых леди.

    Во вторник армия Азербайджана начала «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. В МИД России сообщили, что Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе.

    Коментарии (8)
    18 сентября 2023, 20:25
    Политолог объяснил выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона

    Политолог Бордачев: Совет Баренцева/Евроарктического региона перестал быть актуальным для России

    Политолог объяснил выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Выход России из Совета Баренцева/Евроарктического региона назревал давно. Изначально соглашение было ориентировано на стремление России к интеграции с Европой. Сейчас ситуация изменилась, и членство для Москвы потеряло актуальность, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее МИД РФ объявил о выходе РФ из Совета Баренцева/Евроарктического региона.

    «Эта структура не работает уже полтора года, ее заблокировали так называемые западные партнеры России. Это один из многочисленных форматов, который создавался в 1990-е годы для структурирования неравноправного сотрудничества Запада с Россией. Теперь эта эпоха ушла в прошлое, а вместе с ней и соответствующие институты», – пояснил Тимофей Бордачев, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «При этом не исключаю, что формат для внутренних потребностей будет использоваться западными странами. Для России же выход из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) ничего не меняет и является закономерным. Равно как и выход из Совета Европы (СЕ), например. В 1990-е годы Россия ставила перед собой задачу теснейшего взаимодействия с европейскими странами на пути к интеграции в будущем. Сейчас все изменилось, и ни СЕ, ни СБЕР для нас не актуальны», – подчеркнул он.

    «Важно обратить внимание и на тот факт, что наши северные регионы ни в коей мере не пострадают. Вопрос их развития – это прерогатива российского правительства. Если бы они жили за счет западных грантов, это был бы один разговор. Но тут история обратная – мы сами успешно развиваем наш Север», – резюмировал собеседник.

    В понедельник МИД России сообщил о выходе страны из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). «На протяжении 30 лет СБЕР являлся полезным и эффективным форматом трансграничного взаимодействия, способствовавшим поддержанию мира и стабильности на Севере», – говорится на сайте ведомства.

    «По вине западных участников совета (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, ЕС) его деятельность с марта 2022 года фактически парализована. Финляндское председательство не подтвердило готовность передать России руководство в СБЕР в октябре 2023 года в нарушение принципа ротации, сорвав проведение необходимых подготовительных мероприятий», – указали в Москве.

    «Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших «партнерах». Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи на Севере», – предупредили в МИД.

    Напомним, инициаторами учреждения организации сотрудничества в Арктическом регионе выступили Норвегия и Россия. Киркенесская декларация о создании СБЕР была подписана 11 января 1993 года. Целями СБЕР были заявлены: содействие развитию региона в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды, инфраструктуры, образования и культурных обменов, туризма.

    Коментарии (6)
    19 сентября 2023, 02:55
    Рига собралась потребовать от 3,6 тыс. граждан России покинуть Латвию

    Представитель МВД Латвии Розе сообщила о планах направить 3,6 тыс. российских граждан предписания покинуть страну

    Рига собралась потребовать от 3,6 тыс. граждан России покинуть Латвию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В течение недели около 3,6 тыс. граждан России получат предписания о необходимости покинуть территорию Латвии, заявила представитель управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии Майра Розе.

    Розе сообщила, что речь идет о тех, кто не сдал экзамен по знанию латышского языка или не подали заявку на его прохождение. Им «отправят извещение о том, что придется покинуть Латвию», сказала она. Гражданам России, которые не подали заявку на прохождение экзамена, дадут 90 дней, чтобы уехать, передает ТАСС.

    Напомним, в сентябре 2022 года в Латвии изменили закон об иммиграции, аннулировав постоянные виды на жительство граждан России. Их обязали подать заявление о получении статуса постоянного жителя Евросоюза и сдать экзамен на знание латышского языка.

    Коментарии (32)
    19 сентября 2023, 06:39
    Венгрию возмутили переговоры фон дер Ляйен с Зеленским

    Глава Минсельхоза Венгрии Надь возмутился решением фон дер Ляйен поговорить об украинском зерне с Киевом, а не с ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обсудить проблему импорта зерна с Украины с украинским президентом Владимиром Зеленским, а не с лидерами стран ЕС вызывает «политические вопросы», заявил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь.

    Отказ Брюсселя сохранить запрет на импорт украинского зерна Надь назвал «возмутительным, неприемлемым и непрозрачным». Он подчеркнул, что руководство ЕС избирается европейскими странами, «подотчетно им» и «должно их поддерживать». Однако, по словам министра, для Брюсселя «интересы совершенно посторонней третьей страны» оказались важнее, передает ТАСС.

    Надь полагает, что ЕС дал Киеву возможность решить проблему поставок зерна, попросив Украину взять на себя обязательства по контролю за импортом, что «само по себе является смехотворным». Министр подчеркнул, что для пяти стран Центральной Европы речь идет о вопросе на 6 млрд евро, а «Брюссель не хочет этого понять».

    Министр сказал, что государства Центральной Европы вынуждены «принимать смелые, жесткие и односторонние национальные меры», чтобы их не «завалило украинским зерном». Он призвал восстановить запрет на импорт зерна с Украины.

    Надь подчеркнул, что зерно должно направляться в третьи страны по коридорам солидарности, а не на европейские рынки. Министры сельского хозяйства предложили ЕС поддержать наземные перевозки с Украины, «чтобы доставить зерно в морские порты и затем на его традиционный рынок в Африке». Также указывается, что без поставок туда украинского зерна «оно может быть заменено российским».

    Напомним, Киев собрался подать иск во Всемирную торговую организацию против ПольшиВенгрии и Словакии, которые после отказа ЕК продлить эмбарго на ввоз зерна с Украины решили сохранить запрет на украинскую сельхозпродукцию.

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