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Осужден директор МФК «Манни фанни» Шустов
В Пресненском суде столицы вынесен приговор директору микрофинансовой компании (МФК) «Манни фанни онлайн» Александру Шустову по делу о мошенничестве.
Шустов признан виновным в инкриминируемых преступлениях, ему назначили наказание в виде десяти лет исправительной колонии общего режима, сообщили в суде ТАСС.
Другой фигурант, учредитель компании Павел Лосев, получил девять лет колонии общего режима.
Шустов и Лосев, согласно обвинению, участвовали в более 100 эпизодах мошенничества со средствами клиентов своей фирмы.
В 2019 году Центробанк исключил из реестра МФК «Манни фанни онлайн», она занимала 13 место в рейтинге «Эксперт РА» по размеру портфеля микрозаймов (1,057 млрд рублей).
Компанию вывели с рынка за несоблюдение нормативов достаточности собственных средств, предоставление в ЦБ несоответствующих действительности отчетов, в том числе о резервах, неисполнение предписаний регулятора, снижение максимального размера капитала ниже норматива.
Эта МФК также нарушала формирование резервов на возможные потери по микрозаймам.