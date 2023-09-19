Когда-то важно наводить мосты, когда-то – сжигать их за собой, а когда-то – дистанционно разносить на куски авиабомбами. Именно в такое время мы живем сейчас. Но сказать легче, чем сделать – уничтожать инфраструктуру не так уж и просто. Что доказывает опыт США во Вьетнаме.0 комментариев
Патрушев заявил о поддержке Россией Китая по вопросу Тайваня
Секретарь Совбеза Патрушев: Россия поддерживает Китай по вопросу Тайваня на фоне действий Запада
Москва продолжает поддерживать Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которыми Запад пытаются дискредитировать Китай, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
Патрушев отметил, что в условиях коллективной кампании Запада по двойному сдерживанию России и КНР углубление российско-китайских отношений и взаимодействие на международной арене приобретают особое значение, передает ТАСС.
Он также подтвердил поддержку России по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.
Министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Россию в понедельник в рамках российско-китайского механизма консультаций по стратегической безопасности и провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Напомним, ранее на Мальте прошли переговоры помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И. В ходе переговоров обсуждались американо-китайские отношения, Украина и Тайвань.