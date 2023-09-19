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Названа численность подготовленных на Украине и в Польше для переворота в Грузии боевиков
Около 900 боевиков, подготовленных на Украине и в Польше, могут быть использованы для попытки государственного переворота в Грузии в октябре-декабре, заявило лояльное властям Грузии парламентское движение «Сила народа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным движения, «идет переподготовка до 500 активистов на границе Польши и Украины, также рассматривается привлечение к революционному сценарию до 400 грузин, воюющих на Украине».
Движение отмечает, что внутри Грузии революционные планы могут поддержать саакашвилевское «Единое национальное движение» и другие радикальные оппозиционные силы, президент Саломе Зурабишвили, три оппозиционных телеканала, финансируемые Западом богатые неправительственные организации и экстремистские молодежные группировки, такие как «Стыдно!», «Клуб Франклина» и другие.
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