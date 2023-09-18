Киев подготовил Грузии октябрьскую революцию

Эксперты рассказали технологию экспорта Евромайдана с Украины в Грузию

Tекст: Евгений Поздняков,

Дмитрий Александров,

Тбилиси

В Грузии планируется устроить «майдан» по украинскому сценарию. Бывший замминистра внутренних дел Грузии, ныне замначальника военной контрразведки Украины Георгий Лордкипанидзе является «одним из авторов» плана госпереворота. «Майдан» должен пройти в октябре–декабре этого года, заявила Служба госбезопасности Грузии (СГБ).

Также в СГБ назвали среди идеологов заговора бывшего сотрудника личной охраны экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина и командира воюющего за Украину «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным Службы госбезопасности, «иностранное государство» будет «координировать и финансировать» беспорядки в Грузии. Отмечается, что поводом для начала выступлений с «целью насильственной смены власти» должен стать возможный отказ Евросоюза присвоить стране статус кандидата.

В протестах планируется задействовать большую часть «легионеров», а также грузинскую молодежь, которую сейчас тренируют вблизи границы Украины и Польши. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется объединение CANVAS, ядром которого является организация «Отпор», сообщает «Sputnik. Грузия».

«Именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы», – говорится в сообщении СГБ.

В ходе «майдана» будут создаваться палаточные городки, блокироваться магистрали и административные здания. В частности, по «подтвержденным» сведениям СГБ Грузии, замысел заговорщиков состоит в том, чтобы устроить взрыв с жертвами в таком городке, который приведет к перестрелке между правоохранителями и участниками акций. Фактор риска оценивается как «высокий».

Кроме того, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил украинские разведслужбы в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. «Украина сегодня в войне, мы так солидарны с ней. И в это же время ее разведслужбы устраивают здесь дестабилизацию», – сказал он. «Украина превратилась в прибежище грузинских криминальных деятелей, которые занимают там высшие должности», – подчеркнул политик.

Сам Мамулашвили заявил, что не причастен к попытке государственного переворота на родине. «Это бред», – сказал он. По его словам, грузинские власти «получают директивы из Кремля». При этом он выразил беспокойство тем, что власти Грузии «могут передать России бойцов «легиона», которые приезжают на родину повидать родных».

Конфликт Тбилиси и Киева развивается не первый день. Так, Украина уже требовала от посла Грузии покинуть страну из-за якобы ухудшения состояния здоровья Михаила Саакашвили, который находится в шестилетнем заключении с октября 2021 года. Владимир Зеленский попросил грузинского дипломата выехать, чтобы проконсультироваться с Тбилиси о передаче бывшего грузинского лидера Украине для лечения. Однако Ираклий Кобахидзе, председатель правящей партии «Грузинская мечта», исключил такую возможность, заявив, что «никаких консультаций» не будет.

Стоит также отметить, что Украина отозвала своего посла из Грузии вскоре после начала СВО из-за позиции Тбилиси по санкциями против России. Грузия не скрывает своего разочарования отношением к ней украинских властей, но продолжает поддерживать Киев на международной арене и принимать тысячи украинских беженцев. В день независимости Украины власти Грузии направили поздравления Киеву и пообещали продолжить «одностороннюю дружбу и поддержку».

«На Украине давно вынашиваются планы по проведению госпереворота в Грузии. Это началось еще тогда, когда Саакашвили уехал в Киев и получил украинское гражданство.

Он надеялся, что его приезд, согласованный с украинской стороной, зародит искру, из которой загорится пламя. И сейчас, когда Грузия озвучивает свои заявления, она имеет в виду вполне конкретного персонажа. Надо еще понимать, что на Украине осело много людей, которые спят и видят, как в Тбилиси набирает обороты очередная революция», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

«Вспомним хотя бы отправку в Грузию бойцов нацбатальона «Донбасс». Эти попытки происходят периодически, никто этого не скрывает. Однако не думаю, что это приведет к какому-то особому обострению отношений Украины и Грузии. Да, тема вокруг Саакашвили нагнетается, но диалог этот проходит в напряженной тональности уже долгое время», – говорит он.

Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, в свою очередь, в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал «очень серьезным» заявление СГБ Грузии о вынашиваемых на Украине планах устроить переворот в Грузии и предсказал очередной виток похолодания в отношениях Тбилиси и Киева: «Я уверен, что наши спецслужбы имеют на руках весомые доказательства.

Еще в прошлом году, когда Грузии незаслуженно не предоставили статус кандидата в Евросоюз, сторонники Саакашвили пытались устроить массовые протесты для свержения правительства».

«А в марте этого года, когда рассматривался закон, подразумевающий раскрытие источников финансирования для неправительственных организаций, против правоохранительных органов Грузии впервые применили «коктейли Молотова», – напомнил он.

«Иного сценария сторонники бывшего президента не знают. Они хотят устроить все по образцу «революции роз» 2003 года», – считает аналитик. Мамрадзе отметил, что еще после парламентских выборов 2020 года радикальная оппозиция хотела «создавать комитеты и брать власть». Комментируя возможное новое похолодание между Тбилиси и Киевом, он предположил, что «положительного, конечно, ничего не будет».

«Как только начались военные действия на Украине, официальные лица этой страны начали угрожать Грузии, высказывать претензии в весьма агрессивной форме. Сейчас, конечно, они будут все отвергать», – сказал аналитик.

Он напомнил, что Лордкипанидзе еще при Саакашвили «уже устраивал в Грузии «кровавую баню» – в Панкисском ущелье под прикрытием «борьбы с террористами». «Также именно он в 2021 году организовал незаконное проникновение Саакашвили с Украины в Грузию в контейнере со сметаной», – пояснил эксперт.