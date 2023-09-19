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Маск объяснил намерение сделать соцсеть X платной
Илон Маск решил сделать соцсеть X платной для «борьбы с армией ботов»
Социальная сеть X (ранее Twitter, заблокирована в России) может стать платной, чтобы бороться с армией ботов, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Во время беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Маск пояснил, что пользователи будут платить небольшую сумму ежемесячно». По его словам, сумма платежа будет меньше, чем стоимость платной подписки X Premium, а это восемь долларов в месяц, передает ТАСС.
Он отметил, что плата за пользование соцсетью X затруднит создание аккаунтов для ботов, поскольку для оплаты доступа к каждой учетной записи потребуется отдельное платежное средство.
Маск отметил, что у X более 550 млн пользователей ежемесячно, которые создают от 100 до 200 млн постов в день.
Напомним, 27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму 44 млрд долларов по приобретению Twitter, который позже переименовал в X.