В Раде предложили заключенным вырабатывать электроэнергию на велогенераторах

Политолог: Угрозы Подоляка лишь отпугнут уклонистов от возвращения на Украину

Политолог Шеслер: Власти Украины решили запугать уклонистов уголовными делами

Tекст: Илья Абрамов

«Процесс мобилизации на Украине проходит с большими трудностями, еще и европейцы не стремятся массово депортировать уклонистов. Более того, для высылки каждого человека нужен отдельный судебный процесс, где будет сложно доказать получение поддельной справки. Поэтому офис Зеленского хочет запугать сбежавших украинцев уголовными делами, чтобы вернуть их домой», – сказала политолог Лариса Шеслер.

«Однако это заявление возымеет обратный эффект. Для многих потенциальных призывников перспектива погибнуть на фронте куда страшнее, чем уголовное преследование. Открытие дел лишь вызовет исход беженцев из Польши в те страны, в которых нет угрозы депортации, например, в Германию или Чехию», – отмечает собеседница.

«Сейчас многие украинские демографы прогнозируют, что после окончания боевых действий в страну вернется только половина беженцев, а некоторые аналитики и вовсе говорят лишь о трети. Угроза уголовных дел еще больше сократит это число», – подчеркивает она.

«При этом надо понимать, что все эти потенциальные разбирательства коснутся только простых украинцев. Дети чиновников, олигархов, депутатов и других медийных персон благополучно избежали мобилизации и живут за пределами страны, пока их родители показывают свой «патриотизм» подобными заявлениями», – резюмировала Шеслер.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что власти страны будут добиваться вынесения судебных приговоров против граждан, получивших справку о негодности к службе за взятку. Он пояснил, что потребуется «обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили». Там подсудимый должен будет доказать, что получил документ легально.

Подоляк признал, что «экстрадиция – это сложная юридическая процедура». В связи с этим в Киеве не рассчитывают «на массовый возврат таких людей». Украинское руководство намерено составить «реестры людей, которые получали фиктивные справки». По словам Подоляка, у таких граждан возникнут «проблемы уже при возвращении на Украину».

Напомним, власти Польши уже начали рассматривать иски о выдаче Украине мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули страну после 24 февраля 2022 года. Об этом писала газета Rzeczpospolita. Согласно данным издания, Варшава выслала беженцев, которые занимаются переправкой нелегальных мигрантов в Европу.

О том, что офис Зеленского пытается надавить на Варшаву, чтобы Украине разрешили отправить в Польшу своих людей для ареста сбежавших от мобилизации украинцев, ранее говорил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен сказал, что власти страны не проводят расследований в отношении беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу, и не занимаются их экстрадицией на Украину.

Венгрия не единственная страна ЕС, которая решила не выдавать уклонистов. «Московский комсомолец» сообщает, что Германия воздержится от депортации. РИА «Новости» отмечает, что аналогичное решение было принято в Чехии.

Напомним, глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские правовые органы могут сделать запросы на экстрадицию из других стран граждан, которые покинули страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.