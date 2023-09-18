Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?2 комментария
МИД призвал россиян взвешивать риски при планировании поездок за границу
Министерство иностранных дел России призвало граждан тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах.
В сообщении на сайте МИД говорится, что при планировании поездок за границу и пребывании в недружественных странах следует «внимательно следить за предупреждениями МИД России и российских заграничных учреждений, проявлять повышенную бдительность и выдержку».
Ведомство призывает не забывать о том, что «при пересечении границы физическое лицо добровольно передает себя под иностранную юрисдикцию, что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения».
В марте сообщалось о росте в Британии числа преступлений в отношении россиян на почве национальной ненависти.