В Британии выросло число преступлений против россиян

Sky News: В Британии растет число преступлений в отношении россиян на почве национальной ненависти

В Британии растет число преступлений в отношении россиян на почве национальной ненависти, следует из расследования британского канала Sky News.

В сообщении отмечается: в ходе расследования телеканал обнаружил подробности десятков преступлений на почве национальной ненависти, совершенных в отношении российских граждан в Британии с 24 февраля 2022 года, передает РИА «Новости». В качестве подтверждения Sky News приводит информацию полиции Большого Манчестера, которая зарегистрировала 13 преступлений в отношении россиян – по сравнению с шестью в 2021 году и двумя в 2020 году, а полиция Дербишира – четыре, хотя в 2021 году в этом округе подобных преступлений не наблюдалось.

О преступлениях против россиян также сообщили органы полиции в Лондоне, в графствах Дорсет, Кент, Эйвон, Сомерсет, Хартфордшир, Линкольншир и Кембриджшир, передает телеканал.

В целом подробности преступлений, о которых сообщает Sky News, носят схожий характер и сводятся к оскорблениям и угрозам на почве национальной ненависти, тем не менее эти преступления нередко сопровождались нападениями и нанесением материального ущерба.

Ранее компания украинцев напала на семью россиян во французском курортном городке Довиль, а полиция на месте отказалась задержать основного дебошира.