В ДТП с угнанным самосвалом в Мурманской области погибли четыре человека

Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом

Фридман: Состоятельные россияне в Великобритании считаются по умолчанию преступниками

Tекст: Вера Басилая

Бизнесмен рассказал изданию, что много лет живя в России, всегда испытывал чувство внутреннего напряжения, нужно было быть готовым к тому, что ситуация может резко поменяться. По его словам, приятное ощущение спокойствия и стабильности было одним из важных преимуществ в Лондоне, но и оно теперь утрачено после того, как против него ввели санкции, а в декабре прошлого года NCA провело обыск в принадлежащем Фридману особняке Атлон-хаус, передает ТАСС.

Он назвал несправедливыми и безосновательными введенные против него санкции, добавив: он не уверен, что сможет отменить их через суд, поскольку введенные против него рестриктивные меры являются «политическим инструментом».

Фридман рассказал, что был удивлен, что из-за совершенно простого дела NCA устроили спецоперацию с пятью десятком полицейских и перекрытием дорог во всей округе. При этом, по словам бизнесмена, обыск в его доме проходил под вой сирен и крики полицейских, которые изъяли деньги, документы и технику в его особняке.

Согласно решению суда, NCA придется компенсировать ущерб, нанесенный собственности в ходе обыска, вернуть изъятые деньги вещи, а также паспорт Фридмана, и оплатить его судебные издержки.

Миллиардер заявил, что не совершил ни одного противоправного действия и никогда не нарушал закон, в том числе налоговое законодательство, ни в одной стране мира. По его словам, он почувствовал себя «униженным и беззащитным в стране, где гордятся защитой «прав и свободы» своих граждан.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании спецоперации.

В августе бывшего совладельца Sense Bank, работавшего под брендом «Альфа-банк Украина», бизнесмена Михаила Фридмана обвинили в выводе капитала на Украине. Сообщалось о возбуждении уголовного дела.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России, чтобы «не наступать дважды на одни и те же грабли».