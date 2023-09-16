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В ДТП с угнанным самосвалом в Мурманской области погибли четыре человека
При столкновении микроавтобуса с угнанным самосвалом в Мурманской области погибли четыре человека
В аварии с микроавтобусом «Мерседес» с угнанным самосвалом четыре человека погибли и четверо получили травмы, водитель грузовика задержан, сообщили в УМВД Мурманской области.
В ведомстве пояснили, что мужчина угнал самосвал и поехал в сторону федеральной автодороги Р-21 «Кола». Он не справился с управлением и столкнулся «на встрече» с микроавтобусом. В результате ДТП четыре пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель микроавтобуса и еще три пассажира с травмами доставлены в больницу, передает ТАСС.
Водитель самосвала задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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