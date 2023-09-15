Я начинаю подозревать, что споры вокруг так называемых возвращенцев – это отзвук более глубокого процесса, конфликта между спонсорами, покровителями, богатыми любовниками всех этих беглецов.2 комментария
В ДТП с пьяным водителем в центре Москвы пострадали пять человек
В ДТП с пьяным водителем в центре Москве пострадали пять человек, одна пассажирка такси в тяжелом состоянии
В центре Москвы водитель автомобиля Mercedes Benz врезался в такси, пострадали пять человек, предполагаемый виновник ДТП сел за руль пьяным и не имел водительских прав, сообщила столичная прокуратура.
Авария с участием двух иномарок произошла на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. На видео автомобиль двигается быстрее потока, врезается в препятствие на обочине, переворачивается, и врезается через перекресток в такси.
В ДТП пострадали пять человек, оба водителя иномарок и три пассажира такси доставлены в больницу, одна женщина находится в тяжелом состоянии, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры
По данным прокуратуры Москвы, предполагаемый виновник ДТП, 21-летний водитель автомобиля Mercedes Benz был в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль без прав.
Ранее в Москве водитель машины каршеринга врезался в автобус и сбежал.