Индия занимает двойственное положение на мировой арене. Она дружит и с Россией и с США. Так будет до тех пор, пока не определится явный победитель. И в этом подходе нет ничего постыдного. Он полностью соответствует национальным интересам такого большого и сложного государства, как Индия.0 комментариев
ВСУ сконцентрировали войска под Соледаром
ВСУ усилили работу артиллерии под Соледаром и концентрируют там войска
ВСУ усилили работу артиллерии в зоне ответственности казачьей бригады «Терек» под Соледаром, а также подготовили войска, что может свидетельствовать о планах начать наступление на данном участке, рассказал командир бригады с позывным «Батя».
По его словам, большое передвижение противника отмечено в ночное время, слышен шум тяжелой техники – танков, бронетранспортеров и автомобильной техники, передает ТАСС.
«Мы сейчас находимся в обороне и готовимся к отражению атак, если на нашем участке они будут предприняты», – рассказал Батя.
Также он добавил, что ВСУ пытаются продвигаться, но у них нет особых успехов, поэтому сейчас Киев ищет новые участки.