Миллиардер Фридман рассказал об отношении к россиянам за рубежом

Фридман: Состоятельные россияне в Великобритании считаются по умолчанию преступниками

Tекст: Вера Басилая

Бизнесмен рассказал изданию, что много лет живя в России он всегда испытывал чувство внутреннего напряжения, нужно было быть готовым к тому, что ситуация может резко поменяться. По его словам, приятное ощущение спокойствия и стабильности было одним из важных преимуществ в Лондоне, но и оно теперь утрачено после того, как против него ввели санкции, а в декабре прошлого года NCA провело обыск в принадлежащем Фридману особняке Атлон-хаус, передает ТАСС.

Он назвал несправедливыми и безосновательными введенные против него санкции, добавив, что не уверен, что сможет их отменить через суд, поскольку введенные против него рестриктивные меры являются «политическим инструментом».

Фридман рассказал, что был удивлен, что из-за совершенно простого дела NCA устроили спецоперацию с пятью десятком полицейских и перекрытием дорог во всей округе. При этом, по словам бизнесмена, обыск в его доме проходил под вой сирен и крики полицейских, которые изъяли деньги, документы и технику в его особняке.

Согласно решению суда, NCA придется компенсировать ущерб, нанесенный собственности в ходе обыска, вернуть изъятые деньги вещи, а также паспорт Фридмана, и оплатить его судебные издержки.

Миллиардер заявил, что не совершил ни одного противоправного действия и никогда не нарушал закон, в том числе налоговое законодательство, ни в одной стране мира. По его словам, он почувствовал себя «униженным и беззащитным в стране, где гордятся защитой «прав и свободы» своих граждан.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) предъявила российскому бизнесмену Михаилу Фридману обвинение в финансировании спецоперации.

В августе бывшего совладельца Sense Bank, работавшего под брендом «Альфа-банк Украина», бизнесмена Михаила Фридмана обвинили в выводе капитала на Украине. Сообщалось о возбуждении уголовного дела.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал бизнесменов вкладывать капиталы в России, чтобы «не наступать дважды на одни и те же грабли».