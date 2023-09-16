Участники конкурса «Лидеры возрождения» в ДНР получили новые назначения

Четверо участников конкурса «Лидеры возрождения» в ДНР получили новые назначения

Tекст: Александра Юдина

Так, Алексей Летюк в течение последних нескольких лет был административным руководителем спортивного клуба в Донецке. Ему удалось сохранить организацию в непростое для города время, обеспечить ее прибыльность и сохранить команду. Теперь Алексей перешел на государственную службу – он стал заместителем министра молодежной политики, спорта и туризма ДНР.

Юлия Меркушова с 1995 года работала учителем в МБОУ «Шахтерская гимназия» города Шахтерска. В конкурсе она дошла до финала и благодаря этому получила повышение – теперь Юлия занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в родной гимназии.

Василий Морозов с прошлой осени руководил коммерческим предприятием, а за годы трудовой деятельности накопил большой опыт работы и взаимодействия с крупными и средними предприятиями в различных отраслях промышленности и торговли. Теперь ему предстоит применить его на новом уровне, потому что Василий занял должность заместителя министра экономического развития ДНР.

Янина Ратушняк тоже благодаря участию в финале конкурса получила повышение с должности учителя химии и физики до советника директора школы № 50 в Горловке.

Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, на вакантные должности рассматриваются не только победители, но также финалисты и полуфиналисты конкурса.

«По итогам конкурса в ДНР было определено 55 победителей, но работы настолько много, что мы рассматриваем всех участников, которые дошли до очных этапов конкурса, и приглашаем на работу в том числе полуфиналистов. Возрождение Донбасса – это наше общее дело, и я рад, что наша команда увеличивается с каждым днем», – подчеркнул он.

Напомним, в конце августа завершились все четыре конкурса «Лидеры возрождения», которые проходили с сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Были объявлены 104 победителя.