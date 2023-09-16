Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.6 комментариев
В Крыму решили продать национализированную квартиру Зеленского
Власти Крыма анонсировали продажу национализированной квартиры Зеленского в Ливадии
В Крыму в ближайшее время будут выставлены на продажу порядка 100 национализированных объектов украинских олигархов, включая квартиру президента Украины Владимира Зеленского, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В своем Telegram-канале он указал, что будут проданы порядка 100 объектов национализированного имущества – жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей,
Также Константинов отметил, что антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.
«Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийства русских людей, поддерживающей террористический киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем – передадим объекты новым, порядочным собственникам», – подчеркнул он.
Квартиру Зеленского в Ялте национализировали еще в мае.