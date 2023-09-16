В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий США и НАТО на Украине

Рар: Германия стала милитаристским лидером Европы

Политолог Рар: Спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы

Tекст: Евгений Поздняков

«Еще 30 лет назад ФРГ представляла собой пацифистскую страну, где существовало сильное общественное движение за мир. Тем не менее после объединения Германия стала милитаристским лидером Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

«К сожалению, Вашингтон и Лондон совместными усилиями втянули Берлин в войну в Косово. Тогда ФРГ аргументировала вмешательство гуманитарными соображениями. Сейчас же Берлин самостоятельно, без указки из США, приобрел роль лидера военной коалиции для «защиты Украины», – отмечает собеседник.

«При этом Германия утверждает, что у нее нет геополитических интересов, что она следует политике, «ориентированной на либеральные ценности» и защиту прав человека. И этой логики она придерживается как в Европе, так и в глобальном мире. Так что Шольц будет участвовать в провозглашенной Джо Байденом борьбе «демократий против диктатур», – продолжает эксперт.

«Так, например, на Вестфальской конференции по миру в Мюнстере, где я сейчас нахожусь, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что новая ответственность Германии заключается в сохранении действующего мирового порядка, что означает военную поддержку не только Украины, но и Австралии, Южной Кореи и даже Японии. Кроме того, он считает, что Россия «не остановится на Украине», это служит оправданием размещения немецких войск в Литве. К сожалению, пацифизм как явление постепенно увядает в Германии», – резюмирует Рар.

Ранее Олаф Шольц сравнил поддержку Украины с участием Германии в бомбардировках Югославии. Об этом он заявил в эфире радиопередачи Cosmo. По его мнению, оба события стали «сменой эпох» для ФРГ. Во время конфликта на Балканах, Берлин впервые после Второй мировой войны решился на применение вооруженных сил и «вмешался в такую ситуацию с помощью собственного оружия».

Он также отметил, что для его политической карьеры война в Югославии имеет особый смысл – в 1998 году Шольца избрали депутатом в Бундестаг. По словам канцлера, «практически первым решением, которое затем приходилось принимать снова и снова, было германское участие» в событиях на Балканах.

Он назвал действия НАТО на полуострове «миротворческой миссией, которая представляла собой в том числе военную операцию, чтобы прекратить убийства». По мнению канцлера, стремление европейских государств как можно скорее включить в состав ЕС страны, образовавшиеся после распада Югославии – это «умиротворение» региона.

Напомним, наиболее негативную роль в принятии решения о бомбардировках Белграда и политике по расчленению Югославии сыграла Германия, использовав балканский кризис как повод заявить о себе в качестве серьезной международной силы после слияния ГДР и ФРГ.

США, хотя и были ведущей силой НАТО в Югославии, подключились позднее и во многом с подачи европейцев. Изначально в Вашингтоне даже были против развала большой страны, опасаясь, что процесс станет неконтролируемым.

Примечательно, но это не первый случай, когда Олаф Шольц вспоминает конфликт на Балканском полуострове в контексте происходящего на Украине. В феврале 2022-го он сказал, что страны НАТО пытались остановить геноцид жителей региона. Вместе с тем он назвал «смешными» слова о том, что в Донбассе происходит геноцид русского населения.

Заявления канцлера вызвали сильный резонанс в России. Так, в МИД подобное поведение Шольца назвали «неприемлемым, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии». Журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале написал: «немец, говорящий, что геноцид русских «это смешно», обладает абсолютной душевной глухотой и феноменальным историческим беспамятством».