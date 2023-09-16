Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.5 комментариев
В США предупредили о риске ядерной войны из-за действий США и НАТО на Украине
Newsweek: Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт
Действия США и их союзников по НАТО на Украине могут спровоцировать ядерный конфликт, выразил мнение профессор политологии бостонского Северо-Восточного университета Макс Абрамс в статье для американского журнала Newsweek.
По мнению автора публикации, администрация президента США Джо Байдена и союзники по НАТО взяли опасный и дестабилизирующий курс на Украине, отбросив всяческую осторожность, передает РИА «Новости».
Политолог отмечает в своей статье, что Байден продолжает соглашаться на поставку ВСУ вооружений, которые ранее нельзя было передавать из-за риска эскалации: от систем ПВО «Пэтриот» (Patriot) до танков «Абрамс» (Abrams), кассетных боеприпасов и истребителей F-16. Профессор считает, что последним таким опасным решением может стать отправка Киеву систем ATACMS.
Как считает политолог, индикатором нового радикального подхода американских властей стали нападки на предпринимателя Илона Маска, который отказался включать терминалы Starlink по требованию украинского руководства для ударов по Крыму. В ответ на это решение сторонники войны в США назвали бизнесмена «предателем». Либеральный политический комментатор Рейчел Мэддоу, в свою очередь, заявила, что Маск таким образом хочет помешать ВСУ «одержать победу» в конфликте.
«Новая мантра (на Западе), кажется, звучит так: мы не можем сказать, что прилагаем достаточно усилий на Украине, пока не почувствуем ядерный взрыв прямо у себя над головой», – резюмировал Абрамс.
Напомним, 9 сентября лидеры стран G20 в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.