Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.5 комментариев
Единоросс Сокол сложит полномочия депутата Думы
В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции «Единая Россия» Сокола
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Сокола, избранного в Заксобрание Хакасии.
В проекте постановления, который размещен в электронной базе Госдумы, предлагается считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сокола Сергея Михайловича, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу N35 (Республика Хакасия), 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, передает ТАСС.
Предполагается, что Дума рассмотрит документ на пленарном заседании 19 сентября.
Напомним, 2 сентября депутат Госдумы Сергей Сокол из больницы объявил о решении снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии по состоянию здоровья. В то же время Сокол остался лидером партийного списка на выборах в Верховный совет Хакасии, на которых «Единая Россия» набрала более 36% голосов.