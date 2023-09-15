Военные маневры у границ России и Белоруссии ведут все без исключения страны НАТО, непосредственно граничащие с ними. И выглядит это если не как прямая угроза, то как недвусмысленный сигнал о подготовке к боевым действиям.5 комментариев
Пилотируемый корабль «Союз МС-24» доставил на МКС новый экипаж станции
Пилотируемый корабль «Союз МС-24» пристыковался к модулю «Рассвет» (МИМ-1) российского сегмента МКС
Стартовавший в пятницу вечером с космодрома Байконур пилотируемый корабль «Союз МС-24» пристыковался к модулю «Рассвет» (МИМ-1) российского сегмента МКС, следует из трансляции Роскосмоса.
Причаливание проходило в автоматическом режиме. На корабле «Союз МС-24» на МКС прилетели заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина – командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара, передает ТАСС.
О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на «Союзе МС-24», а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они отправятся на Землю на «Союзе МС-25». Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком, пробывшим в космосе более 1 тыс. суток.
Кроме космонавтов, корабль доставил на станцию около 120 кг полезных грузов, в числе которых фото- и видеоаппаратура, бортовая документация, рационы, личные вещи космонавтов, оборудование для научных экспериментов. Всего на время экспедиции планируется проведение 70 экспериментов и четыре выхода в открытый космос по российской программе.
Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-24» стартовал с космодрома Байконур в пятницу вечером. Отличительной особенностью космического корабля стал логотип Международной выставки-форума «Россия» на ракете-носителе.