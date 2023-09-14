Вероятный недопуск основной части спортсменов из России и Белоруссии на Азиаду – недружественный шаг, который показывает, что налаживать диалог никто не собирается. Пока что.0 комментариев
В МИД Молдавии направили ноту протеста из-за высылки российского журналиста
Российское посольство в Молдавии направило ноту протеста из-за высылки журналиста Денисова
Посольство России в Кишиневе направило ноту протеста после высылки из страны руководителя агентства «Sputnik Молдова» Виталия Денисова, сообщили в диппредставительстве.
Нота протеста в МИД Молдавии направлена еще 13 сентября, инцидент с высылкой посольство считает вопиющим, передает ТАСС со ссылкой на сообщение дипломатического представительства.
До этого временному поверенному в делах Молдавии в России Серджиу Гончеренко в МИД России выразили протест в связи с решением о высылке Денисова.
Напомним, Денисова депортировали из Молдавии, также ему запретили въезд в страну на 10 лет.