В Оренбургской области установили мемориальную доску в честь советского деятеля Сизинцева

Сизинцев – советский государственный, партийный и хозяйственный деятель, кавалер двух орденов Трудового Красного знамени, председатель Бугурусланского райисполкома, депутат областного Совета народных депутатов Оренбургской области, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За двенадцать лет работы директором совхоза им. Фурманова, Сизинцеву удалось осуществить почти невозможное для совхоза – выполнить план двух «пятилеток» за три года каждую. Совхоз им. Фурманова стал миллионером, показав высочайший уровень производства. Несколько десятков сотрудников совхоза были награждены государственными наградами СССР. В 1978 году совхозу им. Фурманова вручены переходящее Красное Знамя района, области и РСФСР одновременно.

Сизинцев построил трехэтажную школу, детский садик и Дом культуры. Под его руководством начинается массовая газификация района, строительство дорог, жилья, больниц и многого другого. За трудовые достижения Николай Сизинцев был награжден государственными наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За Трудовую Доблесть», медалью «За Доблестный Труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком Победителя соцсоревнования РСФСР. Многократно отмечен ведомственными и областными наградами.

15 сентября 2023 года Николаю Семеновичу Сизинцеву исполнилось бы 89 лет. В преддверии памятной даты на здании правления СПК колхоз им. Кирова по решению Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области установлена мемориальная доска в его честь.

Решение установить мемориальную доску по данному адресу не случайно. Именно в колхозе им. Кирова Сизинцев начинал свою трудовую деятельность ветеринарным врачом в 1961 году, был избран секретарем парткома. В колхозе им. Кирова он трудился почти восемь лет. Ввиду исключительных заслуг в сельском хозяйстве за период работы в колхозе им. Кирова награжден государственной наградой – медалью «За трудовую доблесть».

Торжественное открытие мемориальной доски приурочено к 35-летию со дня смерти Николая Семеновича. На мероприятии присутствовали представители федеральных и региональных органов власти, администрации, Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области, председатель Колхоза им. Кирова, общественные деятели, родные Николая Семеновича, неравнодушные местные жители и другие.

«Хотел бы поблагодарить в первую очередь жителей Оренбургской области и особенно жителей администрацию, депутатский корпус Октябрьского района, культурно-исторический Центр «Наследие» за память о Сизинцеве Николае Семеновиче. И главное – это, конечно, не мемориальная доска, а те дела, те проекты, которые Николай Семенович вместе со своей командой реализовывал всю свою жизнь и результаты которых служат родному Оренбуржью по сей день», – отметил внук Сизинцева Андрей Спиридонов.