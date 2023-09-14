В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.10 комментариев
Хинштейн допустил вероятность блокировки WhatsApp из-за русскоязычных каналов
Хинштейн допустил вероятность блокировки WhatsApp из-за введения русскоязычных каналов
Мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta* (признана в России экстремистской) может быть заблокирован на российской территории, если запустит функцию русскоязычных каналов, выразил мнение глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
В своем Telegram-канале он отметил, что в том случае, если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, то будет правильно пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки.
Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что в России официальная позиция по работе WhatsApp может измениться, если одной из его функций станет распространение информации.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ