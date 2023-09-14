Минобороны Грузии рассекретило миллионные траты Саакашвили из бюджета на частные полеты

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В заявлении оборонного ведомства в четверг говорится, что это делается на основании «высокого общественного интереса».

Уже рассекречено два договора на сумму 14 млн лари – примерно 7,7 млн долларов по курсу тех лет, которые были выплачены из госбюджета.

В авиакомпании говорят, что тогдашний президент использовал ее самолеты «от 60 до 100 раз в год».

«В основном это были полеты по его частным делам», – заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

По его предположениям, в итоге речь пойдет о десятках миллионов лари.

Грузинские СМИ напоминают, что Саакашвили сам откровенно рассказывал, как летал «расслабиться понырять в Египте» во время политического кризиса в Грузии, публикуют фотографии его шоппинга в Милане, полетов из Тбилиси в Батуми с российскими журналистками Ксенией Собчак и Ксенией Соколовой и так далее.

Известно, что к Саакашвили прилетали из-за рубежа массажистки и визажистки. Недавно в СМИ появились сведения, что экс-президент летал «посмотреть могилу» колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, которая его очень интересовала.