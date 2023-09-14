Опубликованный в день украинской военной разведки ролик оказался ударом под дых, максимально доходчиво показав всем, что у Украины нет никакого преимущества в диверсионно-разведывательных действиях – просто русские в силу присущей им скромности раньше занимались боевой работой, а не бахвальством.0 комментариев
Минобороны Грузии рассекретило миллионные траты Саакашвили из бюджета на частные полеты
Минобороны Грузии «начало процесс рассекречивания» договоров, которое это ведомство заключало в 2010-2012 годах с компанией Georgian Airwayz на осуществление частных полетов тогдашнего президента Михаила Саакашвили, ныне осужденного на шесть лет за коррупцию и злоупотребление служебным положением гражданина Украины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении оборонного ведомства в четверг говорится, что это делается на основании «высокого общественного интереса».
Уже рассекречено два договора на сумму 14 млн лари – примерно 7,7 млн долларов по курсу тех лет, которые были выплачены из госбюджета.
В авиакомпании говорят, что тогдашний президент использовал ее самолеты «от 60 до 100 раз в год».
«В основном это были полеты по его частным делам», – заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.
По его предположениям, в итоге речь пойдет о десятках миллионов лари.
Грузинские СМИ напоминают, что Саакашвили сам откровенно рассказывал, как летал «расслабиться понырять в Египте» во время политического кризиса в Грузии, публикуют фотографии его шоппинга в Милане, полетов из Тбилиси в Батуми с российскими журналистками Ксенией Собчак и Ксенией Соколовой и так далее.
Известно, что к Саакашвили прилетали из-за рубежа массажистки и визажистки. Недавно в СМИ появились сведения, что экс-президент летал «посмотреть могилу» колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, которая его очень интересовала.