Разговоры про то, что вот Европа наказывает наиболее «проевропейских» жителей, исходят из ложных оснований. В оптике ЕК, выстроенной на базе радикальных прибалтийских нарративов, нет никаких «проевропейских» классов российского общества. Все одинаковые.0 комментариев
Индия заинтересовалась развитием Северного морского пути
Индия выразила заинтересованность в развитии Северного морского пути
Индия проявила интерес к партнерству с Россией по развитию Северного морского пути (СМП), заявил индийский министр портов, судоходства и водных путей Сарбананда Соновал.
По словам министра, власти Индии признают потенциал Северного морского пути для расширения связей и торговли, передает ТАСС.
Сейчас страны изучают возможности Северного морского пути и Восточного экономического коридора для углубленного сотрудничества. Министр отметил, что во время встречи представители стран обсудили большой спектр вопросов морского сообщения между Индией и Россией.
Также Россия и Индия договорились о подготовке индийских моряков к навигации в арктических водах в Морском государственном университете им. адм. Невельского. Данное учебное заведение оборудовано необходимыми тренажерами.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что для Севморпути потребуются ледоколы самого большого класса, так как вырастет его загрузка.