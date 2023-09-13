В Москве пообещали незамедлительно и жестко ответить Эстонии на конфискацию активов

Tекст: Елизавета Шишкова

Москва, по ее словам, рассматривает все попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность, передает ТАСС.

В случае реализации таких инициатив, ответные меры будут чувствительными и не заставят себя долго ждать. При этом Москва рассматриваем это не как «изъятие», а как воровство.

Захарова отметила, что идея о принятии Эстонией закона, который позволит конфисковывать российское имущество в стране, является злонамеренной. Она добавила, что аналогичные планы вынашиваются и в других недружественных государствах.

Подобный законопроект, по словам дипломата, в агрессивную антироссийскую линию правительства Эстонии.

Захарова предположила, что в новом парламентском сезоне в Эстонии, возможно, решили «отметиться по резонансному сюжету», чтобы замять «недавний коррупционный скандал с одной из эстонских провластных неправительственных и некоммерческих организаций».

«Там, как оказалось, использовались не по назначению многомиллионные пожертвования для киевского режима. Все это раскручивалось через социальную рекламу, а потом, как выяснилось, просто уходило частным лицам и не доходило не то что до киевского режима, а вообще никуда. Кстати, местная общественность, которая была шокирована подобным развитием событий, так и не получила разъяснений, куда растворились внушительные объемы финансовой помощи и что вообще это было», – пояснила она.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Таллин собрался конфисковать российские активы, а также почему против этой идеи выступают юристы в Эстонии.