Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.8 комментариев
В Москве пообещали незамедлительно и жестко ответить Эстонии на конфискацию активов
Россия даст незамедлительный и крайне жесткий ответ Эстонии, если Таллин конфискует российские активы и передаст их Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Москва, по ее словам, рассматривает все попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность, передает ТАСС.
В случае реализации таких инициатив, ответные меры будут чувствительными и не заставят себя долго ждать. При этом Москва рассматриваем это не как «изъятие», а как воровство.
Захарова отметила, что идея о принятии Эстонией закона, который позволит конфисковывать российское имущество в стране, является злонамеренной. Она добавила, что аналогичные планы вынашиваются и в других недружественных государствах.
Подобный законопроект, по словам дипломата, в агрессивную антироссийскую линию правительства Эстонии.
Захарова предположила, что в новом парламентском сезоне в Эстонии, возможно, решили «отметиться по резонансному сюжету», чтобы замять «недавний коррупционный скандал с одной из эстонских провластных неправительственных и некоммерческих организаций».
«Там, как оказалось, использовались не по назначению многомиллионные пожертвования для киевского режима. Все это раскручивалось через социальную рекламу, а потом, как выяснилось, просто уходило частным лицам и не доходило не то что до киевского режима, а вообще никуда. Кстати, местная общественность, которая была шокирована подобным развитием событий, так и не получила разъяснений, куда растворились внушительные объемы финансовой помощи и что вообще это было», – пояснила она.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Таллин собрался конфисковать российские активы, а также почему против этой идеи выступают юристы в Эстонии.