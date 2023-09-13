«Клуб губернаторов» обсудил стабильность и суверенитет России

«Клуб губернаторов» на ВЭФ обсудил стабильность и суверенитет России

В работе клуба – совместного проекта Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и Фонда Росконгресс – приняли участие замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, губернаторы Иркутской и Томской областейи Игорь Кобзев и Владимир Мазур, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, глава Алтая Олег Хорохордин. Модератором выступила директор департамента по работе с регионами ЭИСИ, член Общественной палаты Дарья Кислицина.

Несмотря на экономический характер ВЭФ, одной ключевых тем обсуждения стали прошедшие региональные и будущие президентские выборы, а также векторы социально-экономического развития регионов. Открывая дискуссию, Кислицына отметила, что результаты ЕДГ-2023 стали феноменальными и для действующих глав регионов и для «Единой России». Выборы показали высокий уровень консолидации страны и сформированный запрос общества на стабильность и развитие.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев согласился с тем, что на жители Иркутской области выбрали стабильность «Мы прошли испытание выборной кампанией. Каждый стал сильнее, опытнее, дальновиднее. Все в кампании было открыто. Борьба была конкурентная. Теперь вступаем в важный политический цикл, впереди выборы президента», – подчеркнул он, обратив внимание на то, что в немалой степени на политико-экономический курс субъекта влияют как макрорегиональная, так и собственная стратегия развития. «Стратегия развития в СФО дала мощный толчок к развитию регионов. Наши приоритеты – социально-экономическое развитие и поддержка жителей. Стремимся, в частности, развивать криптовалюту – для нас это важно и перспективно», – заметил Кобзев.

Глава Алтая Олег Хорохордин также обратил внимание на высокую конкурентность выборов. Комментируя векторы развития, он остановился на факторе экологии в стратегии региона. «Выборы прошли честно и легитимно. Запрос на консолидацию в республике есть, и в ходе ЕДГ-2023 мы это увидели. Конкуренция была серьезной: 26 человек на место. Республика Алтай – экологически чистый регион. Мы претендуем на статус территории устойчивого развития с переходом к экологическому развитию», – сказал Хорохордин. В заключение глава региона пригласил всех на международный форум «Эко Алтай. Нить природы», который пройдет 29-30 сентября в Горно-Алтайске.

Губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что регион стремится к достижению технологического и кадрового суверенитета: «Томская область в этом направлении делает большую работу. Наши федеральные университеты решают сложнейшие задачи. Мы двигаемся в сторону создания кластерной экономики».

Дмитрий Вахруков со своей стороны отметил, что запрос на стабильность он назвал бы запросом на преемственность курса. «Мы оцениваем региональные команды с точки зрения постановки задач. Отмечу, что уровень команд из разных субъектов за последние годы сильно вырос. Вырос и запрос, но не столько на стабильность, сколько на преемственность. Чтобы смена управленческой команды не приводила к кардинальной смене курса, а начатые программы продолжались», – заявил замминистра.

Глава Якутии Айсен Николаев обратил внимание на важность работы с общественным запросом. «Результаты выборов показывают, что народ понимает ситуацию, с которой столкнулась страна, есть большой запрос на консолидацию и объединение вокруг лидера. С этой точки зрения результаты выборов отвечают этому запросу. Наша задача – правильно принять этот посыл и двигаться дальше. Главная ценность – человек, главная задача – обеспечить его благополучие. Те успехи, которые у нас в республике есть, трансформировались в устойчивое развитие», – заключил он.

Говоря о будущем страны, участники дискуссии сошлись в том, что это движение к экономическому суверенитету, а для этого надо устранить имеющиеся недостатки и повысить эффективность управления ресурсами.