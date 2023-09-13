  • Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
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    Многополярный мир изменил статус Дальнего Востока
    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»
    Пекин потребовал от Киева разъяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая
    Маск объяснил отказ Украине со связью Starlink в Крыму санкциями США
    Эксперт сказал, как нужно ответить Украине на ракетный удар по Севастополю
    Лавров: Западу не удастся протащить резолюцию против КНДР в СБ ООН
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    Российскую элиту поделили на семь групп по отношению к «уехавшим»
    Глава Еврокомиссии призвала принять Молдавию и Украину в ЕС
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Сильномогучий нанотехнолог Мойша Израилевич

    Рассказ В.В. Путина про А.Б. Чубайса уж очень сильно совпадает с описанием состояния пробужденного лунатика. Отсюда и Мойша Израилевич, и нелегальное положение, и многое иное. Незаурядный человек, в груди которого змеи вились, может быть скорее подвержен страшной панической атаке, нежели обыкновенный жулик, с которого все, как с гуся вода.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия исторически специализируется на невозможном

    Опережающее развитие Дальнего Востока является абсолютным приоритетом для России на весь XXI век. Связанные с этим вызовы также ясны: энергодефицит, инфраструктурная оторванность от остальной страны, про демографию и говорить не приходится.

    7 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Развитие беспилотников надо начать с вузов

    Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.

    8 комментариев
    13 сентября 2023, 10:39

    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР

    Кремль пообещал игнорировать «внешние окрики» в отношениях с КНДР
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия продолжит выстраивать взаимовыгодные отношения с Северной Кореей, основываясь на принципе благ для двух стран, несмотря ни на какие внешние окрики и замечания, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, взаимоотношения двух суверенных государств не должны быть предметом беспокойства третьих стран, Москва и Пхеньян будут развивать отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Представитель Кремля подчеркнул, что взаимодействие двух стран происходит на благо их народов, а не против третьих стран.

    При этом Песков добавил, что сотрудничество между Россией и Северной Кореей будет продолжаться в чувствительных сферах, включая военную.

    Напомним, Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами».

    13 сентября 2023, 01:06
    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию

    Ким Чен Ын назвал визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений двух стран

    Ким Чен Ын объяснил значение визита в Россию
    @ KCNA/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений между двумя странами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын, по данным ЦТАК, выступил с таким заявлением по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае, где его встретили российские представители, в том числе глава Минприроды России Александр Козлов. Северокорейский лидер подчеркнул, что его визит свидетельствует о серьезной позиции правительства и партии КНДР, передает ТАСС.

    В публикации ЦТАК говорится, что визит Ким Чен Ына призван «поднять дружественные отношения на новую высоту».

    Ранее СМИ опубликовали встречу Ким Чен Ына в Приморском крае. Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

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    13 сентября 2023, 07:49
    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный

    Путин: Лидер КНДР Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике

    Путин объяснил встречу с лидером КНДР на космодроме Восточный
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия помогать КНДР строить космические спутники, ответил, что он и лидер КНДР Ким Чен Ын поэтому и приехали на космодром Восточный.

    «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать», – сказал Путин, отметив, что делегации КНДР покажут новые объекты, передает ТАСС.

    Также Путина спросили, будет ли на переговорах обсуждаться военно-техническое сотрудничество. «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть», – сказал Путин. Он также напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу недавно был в Северной Корее, его там хорошо приняли.

    Вместе с северокорейским лидером Путин осмотрел монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя космического ракетного комплекса «Ангара». Экскурсию для лидеров провели вице-премьер – постпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Роскосмоса Юрий Борисов и генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Николай Нестечук.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

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    12 сентября 2023, 15:57
    Опубликовано видео встречи лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморском крае

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына в Приморском крае встретил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

    Козлов встретил Ким Чен Ына на железнодорожной станции Хасан в Приморье, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

    Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию.

    В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.

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    12 сентября 2023, 13:58
    Эксперт объяснил опасность поломки у севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

    Заслуженный пилот Смирнов: Новое чудо на пшеничном поле было бы невозможно без профессионализма пилотов

    Эксперт объяснил опасность поломки у севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»
    @ Владимир Николаев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Как посадка на пшеничном поле, так и отказ гидросистемы могли привести рейс Сочи – Омск к катастрофе. Однако пилотам удалось повторить подвиг летчиков, посадивших самолет в кукурузном поле четыре года назад. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал заслуженный пилот Олег Смирнов. Ранее самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Новосибирской области.

    «Отказ гидросистемы – очень опасная поломка. Элемент отвечает за торможение самолета. Соответственно, при неисправности увеличивается длина пути остановки. На обычной полосе это привело бы к выезду машины за пределы ВПП. Вероятно, поэтому было принято решение лететь в Новосибирск, там полосы длиннее», – сказал Олег Смирнов, заслуженный летчик СССР, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации».

    «Вынужденная посадка в поле в свою очередь также несет за собой высокие риски. На местности может оказаться препятствие, например камень или бревно. Экипаж большого лайнера не может этого увидеть глазами из кабины», – акцентирует собеседник.

    «Нынешняя посадка – это настоящее чудо в поле. И оно не первое за последние годы. Ранее похожий случай произошел на кукурузной плантации в Подмосковье. Однако счастливый финал происшествий был бы невозможен без высокого уровня профессионализма наших летчиков», – подчеркивает эксперт.

    «Надо понимать, что пилоты были вынуждены принимать важнейшие решения на огромной высоте. Летчики не могут остановиться, чтобы подумать. Правильный выбор должен быть совершен за несколько секунд. Способны на это только мастера своего дела», – отмечает он.

    «Отдельно следует сказать и о профессионализме других членов экипажа. Бортпроводники смогли сохранить жизнь и здоровье всем пассажирам самолета. Кроме того, члены команды грамотно выпустили аварийные трапы, что позволило безопасно покинуть лайнер и избежать паники на борту», – резюмировал Смирнов.

    Ранее пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в районе села Убинского Новосибирской области. Отмечается, что на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

    По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано. В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.

    Пассажиров самолета, как сообщали в Росавиации, разместили в ближайшем населенном пункте. Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир – у него поднялось давление. Однако позднее число нуждающихся в помощи возросло до пяти, уточнила пресс-служба Минздрава региона.

    Согласно сообщению ведомства, после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, еще двум оказали медпомощь на месте. Летевшие этим рейсом дети не пострадали.


    СМИ также опубликовали запись разговора пилотов, которые сумели посадить Airbus «Уральских авиалиний» в пшеничном поле.

    «Принимаем решение на Новосибирск», – говорит пилот.

    «Вас понял. На Новосибирск с правым разворотом», – ответили ему в центре.

    Как сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, у лайнера отказала одна из гидросистем, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха, на поле с выпущенным шасси.

    Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области. Экипаж будет временно отстранен от полетов до конца расследования.

    Саму машину уже решили отправить в Новосибирск для ремонта. Как пояснил глава Омской области Виталий Хоценко, это связано с наличием специальной ремонтной базы для этого типа воздушных судов в этом регионе, однако это предварительные данные.

    Напомним, 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Посадка прошла удачно. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все они были эвакуированы. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».

    Коментарии (6)
    12 сентября 2023, 17:47
    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО

    Военные эксперты Сивков и Бартош считают, что реорганизация ВВС США потребует ответа со стороны России

    Военные эксперты связали реорганизацию ВВС США с ходом СВО
    @ Harald Tittel/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Крупные военные конфликты всегда приводили к новаторству в сфере авиации. Поэтому США, учитывая опыт СВО, используют полученные данные для реорганизации своих ВВС. И России за этой реформой необходимо внимательно следить, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Константин Сивков и Александр Бартош. Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию ВВС и ВКС.

    «США являются основными поставщиками как разведывательной информации, так и военной техники ВСУ. Поэтому за весь период СВО у американцев накопилось достаточно большое количество данных по авиации, анализ которых и навел Пентагон на мысль о необходимости реорганизации ВВС и ВКС», – сказал Константин Сивков, капитан I ранга запаса.

    «Скорее всего, командование Штатов пришло к выводу, что проведение воздушно-наступательных операций в том виде, в котором они их планировали ранее, в условиях современных военных действий окажется неэффективным. Соответственно, возникла необходимость качественного пересмотра основных концепций, в рамках которых функционируют воздушные силы страны», – отмечает он.

    «Однако столь масштабная реформация непременно приведет к колоссальным изменениям и внутри всей структуры ВВС. Кроме того, американцам потребуется качественно переосмыслить и технические требования к уже имеющимся машинам. Ничего нового в этом плане нет: крупные конфликты всегда приводили к нововведениям в авиации», – считает собеседник.

    «Так, на фоне окончания военных действий во Вьетнаме США сумели создать F-16 – истребитель, который максимально точно следовал тенденциям своего времени. Видимо, сегодня пришло время для нового технического витка в этой сфере. Теоретически Вашингтон может потянуть подобную реформацию ВВС – на армейские расходы в Штатах никогда не скупились», – акцентирует Сивков.

    «В целом подобные инициативы со стороны Пентагона представляют прямую угрозу для Российской Федерации. Дело в том, что американцы обладают колоссальным массивом данных о действиях наших летчиков в рамках конфликта на Украине. Они получают доступ к ценной информации, которую можно обратить против Москвы», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Вполне возможно, что те изменения, которые будут внесены в работу ВВС США, в перспективе десяти лет принесут им плоды и в противостоянии с Россией. В связи с этим нам уже сегодня необходимо тщательно наблюдать за тем, в каком ключе протекает реорганизация», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, нужно работать над качественным улучшением собственных ВКС. Требованием времени является и модернизация нашего авиапарка: его стоит насыщать самолетами пятого поколения. В случае чего противник должен быть встречен нами во всеоружии», – резюмирует Бартош.

    Ранее стало известно о решении США провести реорганизацию Военно-воздушных и Воздушно-космических сил. Об этом сообщил министр ВВС страны Фрэнк Кендалл. Он подчеркнул, что к началу следующего года планируется наметить «спектр преобразований», которые оптимизируют ведомство «для конкуренции великих держав».

    По его словам, крупные усилия будут направлены не на выявление альтернативных вариантов действий и их анализ, а на «воплощение рекомендаций в жизнь». «Мы не можем терять время», – подчеркнул Кендалл срочность введения изменений.

    Министр утонил, что работу будут проводить «пять команд» из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США. Планируется рассмотреть вопросы организации на разных уровнях, включая штаб-квартиру, а также ситуацию с оснащением техникой, поддержанием боеготовности, рекрутированием и удержанием ценного личного состава, тыловым обеспечением, перечислил Кендалл.

    Американский министр несколько раз отметил, что рассуждает в первую очередь о соперничестве Вашингтона и Пекина. По его мнению, Китай «готовится к войне, конкретно к войне с Соединенными Штатами». Тем не менее в его докладе также прозвучали и упоминания России. Однако, по словам Кендалла, работа ведомства заключается в том, чтобы «сдержать» конфликт и «быть готовыми, если он случится».

    Кроме того, он напомнил о Русско-японской войне 1904-1905 годов и событиях в мире, которые последовали за ней. Министр отметил, что «оперативные тактические поражения», особенно в случае, если это касается растущих и существующих великих держав, «могут иметь крупные стратегические последствия».

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Владимир Зеленский потребовал от США волшебства в воздухе.

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    13 сентября 2023, 09:43
    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Россия поднялась на священную борьбу за защиту своего суверенитета

    Ким Чен Ын поддержал «священную борьбу» России с «гегемонистическими силами»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия поднялась на «священную» борьбу, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность, Пхеньян в этом вопросе поддерживает Москву, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    По словам Ким Чен Ына, Россия ведет борьбу с гегемонистическими силами, оберегая свой суверенитет и безопасность, передает ТАСС.

    Также северокорейский лидер выразил надежду, что Москва и Пхеньян всегда будут вместе в борьбе с империализмом.

    «Надеемся, мы всегда будем вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства», – подчеркнул он, выразив благодарность Путину за приглашение посетить Россию.

    Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

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    13 сентября 2023, 07:16
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    При встрече главы государств кратко пообщались, передает ТАСС.

    Лидер КНДР поблагодарил главу российского государства за приглашение и теплый прием. «Очень рад вас видеть, тем более, что такие события были: 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений», – обратился президент России к лидеру КНДР.

    «Спасибо, что несмотря на свою занятость пригласили нас и тепло приняли», – ответил Ким Чен Ын.

    Предыдущая встреча Путина и Ким Чен Ына прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Глава Северной Кореи прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома. Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран.

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    13 сентября 2023, 08:40
    Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына

    Переговоры лидеров России и Северной Кореи начались на космодроме Восточный

    Начались переговоры Путина и Ким Чен Ына
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области, в переговорах принимают участие члены делегаций двух стран.

    Отмечается, что переговоры на высшем уровне, согласно протокольной практике, проходят как в узком формате, так и в расширенном формате, тот же порядок был соблюден на переговорах Путина и Ким Чен Ына в 2019 году, передает ТАСС.

    Известно, что в российскую делегацию на переговорах с КНДР вошли вице-премьеры Марат Хуснуллин и Алексей Оверчук, вице-премьер – министр промышленности Денис Мантуров, а также глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и глава Минтранспорта Виталий Савельев.

    Также среди участников отмечены глава Минприроды Александр Козлов, который также возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию РФ и КНДР, и заместитель руководителя администрации – пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Северокорейский лидер на бронепоезде прибыл с визитом в Россию. Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    В Кремле указывали, что президент России Владимир Путин обсудит с северокорейским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР.

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    13 сентября 2023, 06:40
    Путин прибыл на космодром Восточный

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области. Глава государства прилетел сюда из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Свою поездку на космодром Путин анонсировал, выступая на пленарной сессии ВЭФ. Однако раскрыть ее содержание он отказался. «У меня там есть своя программа соответствующая, когда я туда приеду, узнаете», – передает ТАСС слова главы государства.

    Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники из числа чиновников США и их союзников написала о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын может встретиться во Владивостоке с Путиным, а также посетить Москву и космодром Восточный. В Кремле официально анонсировали переговоры двух лидеров в ближайшее время, но их дата и место пока не назывались.

    Позднее в среду стало известно, что Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный.

    Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На станции Хасан в Приморском крае его встретил председатель межправительственной комиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также с лидером КНДР провел встречу губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

    Предыдущий раз Путин был на Восточном в апреле прошлого года – в День космонавтики. Тогда российский лидер прилетал на космодром вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы двух государств провели здесь переговоры. Помимо этого, Путин вручил государственные награды летчикам-космонавтам и вместе с Лукашенко встретился с работниками космодрома.

    И до этого российский президент не раз бывал на Восточном. Например, в 2021 году он также прилетал в Амурскую область после ВЭФ. Тогда Путин осмотрел космодром, увидел, как идет строительство его второй очереди.

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    13 сентября 2023, 08:26
    Путин и Ким Чен Ын посетили стартовые комплексы «Союз» и «Ангара»

    Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс «Союз» и строящийся комплекс «Ангара»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Северной Кореи Ким Чен Ын вместе посетили стартовый комплекс, предназначенный для пусков ракет семейства «Союз-2», а также ознакомились с ходом строительства стартового комплекса «Ангары».

    Отмечается, что комплекс «Союз» расположился на площади около 45 тыс. кв. м на космодроме Восточный, где создана вся современная инфраструктура для приема ракет-носителей, проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после него, а также проведения работ в случае несостоявшегося пуска, передает ТАСС.

    При этом здание командного пункта способно выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя. Другой отличительной особенностью «Союза» является то, что заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила.

    Стройка стартового комплекса «Ангары» началась 31 мая 2019 года, в данный момент она находится в завершающей стадии. Площадь комплекса составляет 109 га, где предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений, в том числе стартового стола высотой 28,1 м и объемом котлована 803 тыс. кубических метров, командного пункта.

    В семейство РН «Ангара» входят ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности, при производстве не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, это существенно повышает показатели экологической безопасности прилегающих к комплексу районов и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.

    Кроме того, Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом сборки «Ангары» и характеристиками «Союза-2» во время посещения монтажно-испытательного корпуса, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки «Ангары».

    Уточняется, что лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках. Ким Чен Ын с прибывшими с ним военными внимательно слушали, лидер Северной Кореи задавал много вопросов о характеристиках топлива для ракеты и о том, куда падают ее отработавшие ступени.

    Как отметил российский лидер, Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике и космосу, по этой причине они и приехали на космодром Восточный.

    Касательно вопроса о переговорах с лидером КНДР о военно-техническом сотрудничестве, Путин отметил, что все вопросы будут обсуждаться не спеша.

    Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.

    Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.

    Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

    Коментарии (0)
    12 сентября 2023, 14:18
    Кнайсль прокомментировала атаки Киева на Россию с помощью БПЛА

    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Киев атаками БЛА на России стремится давить психологически, но это не вызывает паники

    Tекст: Александра Юдина

    Киев пытается атаковать российскую территорию с помощью беспилотников для психологического давления на россиян, однако это не приносит должного эффекта, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По ее словам, ведение боевых действий с помощью дронов не является решающим с военной точки зрения, сама экс-министр «не особо ощутила этих попыток атак», нет ощущения, что кто-либо в Москве или где-то еще панически реагирует на них, передает ТАСС.

    Также Кнайсль отметила, что в России ей доводится водить машину, и на случай проблем с навигацией она возит с собой бумажную карту.

    Ранее экс-глава МИД Австрии объявила о переезде в Петербург. До этого Кнайсль на русском языке рассказала, почему рязанская деревня Петрушово лучше, чем Мальдивы и Сейшелы.

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    13 сентября 2023, 10:09
    Расширенные переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились

    Беседа российского и северокорейского лидеров на космодроме Восточный с участием делегаций завершена

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры в официальном формате российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына завершены, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В данный момент лидеры начали встречу тет-а-тет, передает ТАСС.

    По информации представителя Кремля, переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций продлились более часа.

    Песков добавил, что подписание документов по итогам встречи не планируется.

    Ранее Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

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    12 сентября 2023, 14:16
    Писатель Лукьяненко: Конкурс «Это у нас семейное» укрепит связь поколений в России

    Писатель Сергей Лукьяненко: Жизнь здорового государства начинается со здоровых отношений между родителями и детьми

    Писатель Лукьяненко: Конкурс «Это у нас семейное» укрепит связь поколений в России
    @ АНО «Россия — страна возможностей»

    Tекст: Евгений Поздняков

    В России родственные узы всегда считались основой национального благополучия. Поэтому мероприятия, которые улучшают отношения между поколениями, помогут укрепить традиционные ценности страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали писатель Сергей Лукьяненко и глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Ранее в Москве подвели промежуточные итоги заявочной кампании конкурса «Это у нас семейное».

    «Этот конкурс имеет огромное значение для всей страны. Еще в советское время говорили, что семья – это базовая ячейка общества. С тех пор ничего не изменилось. Жизнь здорового государства начинается со здоровых отношений между родителями и детьми. Это своеобразная аксиома, которая особенно актуальна для России», – сказал писатель Сергей Лукьяненко.

    «Наша страна раскинулась от Европы и до Дальнего Востока. Понятное дело, что на столь обширной территории должно жить много людей. В связи с этим институты материнства и отцовства приобретают колоссальное значение. На мужчинах и женщинах, решивших родить малышей, лежит колоссальная ответственность не только за будущее конкретного мальчишки или девчонки, но и за собственную Родину», – отмечает он.

    «При этом я, как писатель, не могу не отметить: семья – это коллектив, в котором невозможно обойтись без творчества. Культура способна сплотить старшее и младшее поколения. Думаю, каждый из нас с теплотой вспоминает те дни, когда еще было возможным собраться с родителями у телевизора и посмотреть замечательный фильм. А чтение сказок на ночь и вовсе навеивает особенную теплоту», – акцентирует собеседник.

    «Поэтому подобные мероприятия позволяют нам задуматься о том, насколько важны семейные узы. Конкурс буквально пропитан душевностью, которая невольно наводит на мысль: а может и самому поучаствовать в подобном действии? Почему бы и нет: думаю, это хороший способ провести время со своими близкими», – рассуждает Лукьяненко.

    «Среди сотрудников «Союзмультфильма» найдется много желающих принять участие в конкурсе. Мы – очень молодой коллектив. Средний возраст наших работников составляет от 26 до 28 лет. У многих, конечно, еще нет детей. Но те, у кого уже успели появиться малыши, занимают активную гражданскую позицию и готовы поддержать любую деятельность, направленную на поддержку российских семей», – сказала глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

    «При этом наша компания активно сотрудничает с площадкой «Россия – страна возможностей». Мы принимаем участие в качестве наставников по направлению «культура» в «Лидерах России», развиваем взаимодействие с «Движением первых». Однако с конкурсом «Это у нас семейное» сложилось особо тесное партнерство», – считает она.

    «Союзмультфильм» давно стал символом теплых отношений родителей и детей. Мы служим своеобразным мостиком между поколениями: наши герои воспитывали малышей еще в период СССР, а сегодня они учат добру и морали их сыновей и дочерей», – резюмирует Слащева.

    Ранее в Московском дворце пионеров подвели промежуточные итоги заявочной кампании конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале проекта. За первую неделю регистрации поступило более 60 тыс. заявок. Команды представлены их всех регионов России, а к некоторым участникам присоединились и родственники, проживающие за рубежом.

    Всего в конкурсе представлено 25 иностранных государств. География участников охватывает страны СНГ, Европы, Северной и Центральной Америки, Африки и Ближнего Востока. Также в мероприятии принял участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    «Президент РФ не раз говорил о том, что одна из важнейших точек опоры для России – это семья, она же основа силы каждого человека. Поэтому глава государства принял решение о создании на платформе «Россия – страна возможностей», которой в этом году исполнилось пять лет, проекта, объединяющего семью целиком. Главная ценность конкурса «Это у нас семейное» состоит не в материальных призах, хотя они сами по себе замечательные, а в уникальной возможности достигать результата всей семьей, провести время вместе, подружиться с большим количеством очень ярких и интересных людей», – пояснил Кириенко.

    «Задания конкурса будут построены, чтобы в них могли участвовать все родные – только так можно победить. На сегодняшний день на участие в конкурсе подано более 60 тыс. заявок из всех 89 регионов страны, причем к командам жителей России также присоединились их родственники из 25 стран мира. Очень приятно видеть такие могучие семьи из разных поколений родных», – подчеркнул он.

    Напомним, о запуске конкурса сообщил Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном». Глава государства отметил, что новое семейное соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей. 4 сентября был открыт прием заявок на участие в проекте. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте этосемейное.рф.

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    12 сентября 2023, 12:34
    Песков: Отдельных переговоров министров обороны России и КНДР не будет

    Песков заявил, что отдельных переговоров министров обороны России и КНДР не планируется

    Tекст: Вера Басилая

    Отдельные переговоры глав оборонных ведомств обороны КНДР и России во времена визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию не планируется, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    На вопрос, будет ли участвовать министр обороны Сергей Шойгу в переговорах лидеров, Песков ответил утвердительно. Он не уточнил, где планируется встреча Путина и Ким Чен Ына, отметив, что она состоится на днях, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл с визитом в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и продолжил движение на север.

    Песков сообщил, что Путин и Ким Чен Ын обсудят вопросы двустороннего сотрудничества России и КНДР в разных сферах, в том числе в чувствительных.

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    13 сентября 2023, 08:49
    Путин: Встреча с Ким Чен Ыном проходит в особое время – 75-летие Северной Кореи

    Российский лидер Владимир Путин заявил, что встреча с Ким Чен Ыном проходит в особое время – 75-летие Северной Кореи

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном проходит именно в год 75-летия основания Северной Кореи, именно Советский Союз первым признал независимость страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин подчеркнул, что время встречи оказалось приурочено к 75 годам установления дипломатических отношений между Россией и Северной Кореей, когда именно Советский Союз первым признал КНДР как суверенное и независимое государство, передает ТАСС.

    Глава государства заверил, что очень рад принять с визитом в России председателя государственных дел КНДР.

    «Уважаемый господин председатель, очень рад вас вновь видеть и принимать в России», – сказал он на открытии переговоров.

    Кроме того, Путин добавил, что встреча проходит на космодроме не просто так, эта отрасль в России активно развивается.

    Уточняется, что в ходе беседы Путин и Ким Чен Ын обсудят вопросы экономического и гуманитарного характера, а также ситуацию в регионе.

    Напомним, переговоры российского лидера Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начались на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетом КНДР.

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