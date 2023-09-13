Научно-образовательная сфера должна активно включиться в процесс развития беспилотных авиационных систем в России. Потому что речь не только о национальной безопасности, но и о национальном технологическом суверенитете.6 комментариев
Путин и Ким Чен Ын посетили стартовые комплексы «Союз» и «Ангара»
Путин и Ким Чен Ын посетили стартовый комплекс «Союз» и строящийся комплекс «Ангара»
Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Северной Кореи Ким Чен Ын вместе посетили стартовый комплекс, предназначенном для пусков ракет семейства «Союз-2», а также ознакомились с ходом строительства стартового комплекса «Ангары».
Отмечается, что комплекс «Союз» расположился на площади около 45 тыс. кв. м на космодроме Восточный, где создана вся современная инфраструктура для приема ракет-носителей, проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после него, а также проведения работ в случае несостоявшегося пуска, передает ТАСС.
При этом здание командного пункта способно выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя. Другой отличительной особенностью «Союза» является то, что заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила.
Стройка стартового комплекса «Ангары» началась 31 мая 2019 года, в данный момент она находится в завершающей стадии. Площадь комплекса составляет 109 га, где предусмотрено строительство более 200 зданий и сооружений, в том числе стартового стола высотой 28,1 м и объемом котлована 803 тыс. кубических метра, командного пункта.
В семейство РН «Ангара» входят ракеты-носители модульного типа различной грузоподъемности, при производстве не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, это существенно повышает показатели экологической безопасности прилегающих к комплексу районах, и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.
Кроме того, Путин и Ким Чен Ын ознакомились с ходом сборки «Ангары» и характеристиками «Союз- 2» во время посещения монтажно-испытательного корпуса, где одно из технических помещений полностью модернизировано для сборки «Ангары».
Уточняется, что лидеры двух стран выслушали краткие пояснения о технических характеристиках. Ким Чен Ын с прибывшими с ним военными внимательно слушали, лидер Северной Кореи задавал много вопросов о характеристиках топлива для ракеты, и о том, куда падают ее отработавшие ступени.
Как отметил российский лидер, Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике и космосу, по этой причине они и приехали на космодром Восточный.
Касательно вопроса о переговоров с лидером КНДР о военно-техническом сотрудничестве, Путин отметил, что все вопросы будут обсуждаться не спеша.
Напомним, Путин и Ким Чен Ын в среду встретились на космодроме Восточный в Амурской области.
Предыдущая встреча глав двух государств прошла в 2019 году во Владивостоке.
Российский лидер прибыл на Восточный из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.