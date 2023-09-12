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    Госдеп назвал «рутинными» военные учения США и Армении
    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS
    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    15 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    21 комментарий
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    18 комментариев
    12 сентября 2023, 01:53

    Движение автомобилей приостановлено на Крымском мосту

    Tекст: Ольга Никитина

    Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в ночь на вторник, 12 сентября, временно перекрыто.

    В Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту призывают тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Ранее движение на мосту примерно на два часа приостанавливали 9 сентября.

    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (43)
    11 сентября 2023, 18:41
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе

    Захарова: Заявления Зеленского о «загнанных в угол» беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима

    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «загнанных в угол» украинских беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале выразила возмущение, что, по логике Зеленского, миллионы украинских самоназванных «беженцев», «жирующих на брюссельском харче», имеют право кошмарить Европу, только потому, что якобы будут «загнаны в угол» тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню на Украине и киевский террористический режим.

    Захарова также напомнила про миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования Украины и тяжелую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей. Дипломат поинтересовалась, могут и должны ли они быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Официальный представитель МИД России отметила, что Зеленский для Запада – это COVID-23. Дипломат выразила уверенность, что они еще хлебнут от него горя.

    Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (14)
    11 сентября 2023, 12:28
    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае его визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20
    @ Eraldo Peres/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос ареста президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

    Принятие решения об аресте российского лидера находится в полномочиях судебной власти, а не правительства Бразилии, уточнил Лула да Силва, передает ТАСС.

    При этом, по данным агентства, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он обратил внимание, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Лула да Сильва считает, что такие соглашения наносят вред развивающимся странам.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

    Коментарии (17)
    11 сентября 2023, 14:27
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Европа «загонит этих людей в угол» и сократит помощь Киеву.

    Зеленский заявил в интервью The Economist, что украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили, «но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол». Как передает Ura.ru, таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократит помощь Украине.

    Зеленский также предположил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи.

    В прошлую среду американские СМИ сообщили, что миллионы жителей Украины не хотят возвращаться на родину.

    Коментарии (33)
    11 сентября 2023, 20:25
    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка

    Военкора Дубового насмерть сбила машина в центре Донецка

    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военкор Геннадий Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка, заявил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    Бердичевский подтвердил, что военкора сбила машина, в то время когда он ходил за цветами. Депутат рассказал, что завтра должна была приехать жена погибшего, которую он всегда встречал с цветами. И в тот момент, по его словам, когда Дубовой подходил к дому, его сбила машина, передает РИА «Новости».

    ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели мужчины были рассыпаны цветы.

    Напомним, в апреле во время взрыва в кафе в Петербурге погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек.

    Коментарии (12)
    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 14:09
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У наступления ВСУ не будет «хеппи-энда», однако оно продолжается, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CNN.

    Он отметил, что контрнаступление – не кино с «хеппи-эндом». «У нас не будет «хеппи-энда». Мы потеряли много людей», – констатировал Зеленский и призвал признать это, передает ТАСС.

    Кроме того, президент Украины заявил, что поставки Западом оружия для Киева не означают достижения скорых результатов на поле боя. При этом само контрнаступление, по словам Зеленского, все еще продолжается.

    Ранее немецкое издание Berliner Zeitung отмечало, что потери ВСУ «в кадрах и западной технике» в ходе контрнаступления оказались «колоссальными», а само наступление – безуспешным.

    Коментарии (21)
    11 сентября 2023, 04:08
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных

    Опубликовано видео захвата 11 украинских военных четырьмя псковскими десантниками

    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

    Видео снято с квадрокоптера. Десантники нашли украинский блиндаж. Один из них заглянул внутрь и, вероятно, предложил украинским военным сдаться. После этого из блиндажа с поднятыми руками вышли шесть бойцов вооруженных сил Украины. Однако примерно через минуту за ними последовали еще пятеро украинских солдат – бойцам ВСУ пришлось подыскивать место, куда можно лечь с заведенными за голову руками.

    Сопротивления украинские военные не оказывали. Как рассказали десантники, они видели только двух бойцов ВСУ, поэтому к блиндажу пошли вчетвером, пишет «Российская газета».

    Напомним, США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка.

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    11 сентября 2023, 14:03
    В Кремле прокомментировали запрет ЕС на ввоз личных вещей россиян

    Представитель Кремля Песков: Запрет ЕС на ввоз вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла»

    В Кремле прокомментировали запрет ЕС на ввоз личных вещей россиян
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запрет ЕС на ввоз личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, речь идет о чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении ЕС, после которого в России ясно увидят, какому уровню не стоит уподобляться, передает РБК.

    «Хочется сказать: «Ребята, ну не до такой же степени – опомнитесь! Вам потом будет стыдно за то, что вы такие мысли клали на бумагу», – подчеркнул Песков.

    Также представитель Кремля заметил, что россиянам, которые совершают поездки в страны ЕС, нужно отдавать себе отчет в том, «с кем мы имеем дело».

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала расистским решение Еврокомиссии запретить россиянам ввозить в ЕС автомобили, телефоны, чемоданы, шампуни и предметы личного пользования.

    Коментарии (17)
    11 сентября 2023, 21:59
    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС

    Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России

    Пашинян объяснил намерение Армении ратифицировать Римский статут МУС
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Возможное решение о ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не будет направлено против России, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телеканалу.

    Пашинян, комментируя ратификацию Римского статута, указал, что этот процесс начался в декабре 2022 года и он не связан с армяно-российскими отношениями, а связан с ситуацией приграничной напряженности с Азербайджаном, передает ТАСС.

    В понедельник в Армении начались совместные с США учения, они продлятся до 20 сентября.

    В минувшую пятницу в МИД России сделали жесткое представление послу Армении в Москве из-за совместных учений с США и запуска ратификации Римского статута МУС. В Совфеде предостерегли Армению от повторения ошибок Украины и Грузии. Днем ранее в Кремле усомнились в стабилизации обстановки в Закавказье на фоне учений Армении и США.

    Напомним, армянское правительство передало Римский статут Международного уголовного суда (МУС) на утверждение в парламент.

    Коментарии (8)
    11 сентября 2023, 09:12
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»

    Рогов: Работино превращается для ВСУ во вторую «бахмутскую мясорубку»

    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    @ Mihir Melwani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Село Работино превращается для украинских войск «во второй Артемовск» в плане уничтожения боеспособных подразделений ВСУ и резервов, заявил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на смену «бахмутской мясорубке» пришла работинская. Рогов заявил, что в Работино «утилизируют» наиболее боеспособные подразделения ВСУ, в том числе резервы, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что украинские военные пытаются прорваться на линии Работино – Вербовое, но ВС России пресекают их попытки. В среднем за сутки украинские нацисты пытаются по семь раз в день прорваться через оборону российских войск.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино около 10 тыс. человек за все бои.

    Коментарии (5)
    11 сентября 2023, 15:43
    ВСУ признали успехи российских военных под Купянском

    NYT: ВСУ признали успехи российских военных под Купянском

    ВСУ признали успехи российских военных под Купянском
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные добились успехов в районе Купянска во время украинского наступления, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских военных.

    По их словам, ВС России наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле Купянска и Кременной, передает РИА «Новости».

    Также издание указывает, что действия российских военных вынудили Киев летом направить в район ряд наиболее опытных десантно-штурмовых подразделений. Кроме того, украинские военные, по информации газеты, признали тактические успехи российских военных на этом направлении.

    В заключение издание отмечает, что российские военные пока что не прорвали украинские оборонительные линии, однако нет никаких признаков того, что давление ВС России в этом районе ослабнет.

    Ранее стало известно, что российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком и Купянском направлениях.

    Коментарии (3)
    11 сентября 2023, 19:08
    В Минтрансе разъяснили правила питания пассажиров на верхних полках
    В Минтрансе разъяснили правила питания пассажиров на верхних полках
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С сентября в стране поменялись правила Министерства транспорта перевозки по железной дороге, купившим билет на нижнюю полку придется предоставлять соседям сверху место для приема пищи в поездах дальнего следования. Ведомство разъяснило этот порядок.

    Пассажиры, купившие места на нижнюю полку теперь должны давать место соседям сверху принять пищу за столом, при этом регламентированы часы для этого – с 7.00 до 10.00, с 12.00 до 15.00 и с 19.00 до 21.00, передает РИА «Новости».

    На прием пищи отводится не более 30 минут, в обеденное время – не более часа. В Федеральной пассажирской компании указали, что проводники обладают правом регулировать возникающие споры.

    Запрещено устраивать импровизированные концерты, в вагонах дальнего следования и электричках запрещается играть на музыкальных инструментах. Также вводится разрешение на проезд с паспортом или свидетельством о рождении, у которых истек срок действия.

    Когда билет куплен на старый паспорт, сданный на замену, пассажир может ехать по временному удостоверению, либо же по новому документу, если он получен.

    Коментарии (20)
    11 сентября 2023, 19:51
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына

    Песков: Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться на днях

    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти на днях, состоятся переговоры двух делегаций, после чего лидеры стран при необходимости продолжат общение в формате один на один, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Как сообщил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, встреча может состояться на днях. Пресс-секретарь президента уточнил, что это будет полноформатный визит – состоятся переговоры двух делегаций и после этого лидеры стран при необходимости продолжат свое общение в формате один на один. Песков также добавил, что планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи. Отвечая на вопрос о том, какие вопросы будут ключевыми на встрече, пресс-секретарь главы государства сказал, что в первую очередь двусторонние отношения, передает ТАСС.

    Ранее в понедельник Кремль анонсировал визит Ким Чен Ына в Россию. Перед этим южнокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын отправился на переговоры с Путиным.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 16:15
    Красное вино «затопило» улицы города в Португалии

    После ЧП на заводе красное вино растеклось по улицам города в Португалии

    Красное вино «затопило» улицы города в Португалии
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Красное вино «затопило» улицы в португальском муниципалитете Анадия после взрыва двух резервуаров на местном винном заводе, сообщила Radio Renascenca.

    Радиостанция сообщила, что причины происшествия еще не установлены, но компания по производству вина взяла на себя расходы по устранению последствий ЧП, а также взяла на себя ответственность за инцидент, передает ТАСС.

    По данным издания Diario de Aveiro, на улицы города вылилось  2,2 млн литров красного вина.

    Коментарии (11)
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