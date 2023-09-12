  • Украинские БПЛА дважды пытались атаковать Курскую область
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    Погода заставляет ВСУ суетиться
    Военкор Дубовой погиб в центре Донецка
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    В Минтрансе разъяснили правила питания пассажиров на верхних полках
    Песков рассказал о теме переговоров Путина и Ким Чен Ына
    Госдеп назвал «рутинными» военные учения США и Армении
    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS
    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции
    Мизулина попросила забрать блогера Милохина в армию
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    15 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    21 комментарий
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    18 комментариев
    12 сентября 2023, 00:55

    В новые регионы России направлены учебные пособия по украинскому языку

    Замминистра Бугаев: Минпросвещения направило в новые регионы пособия по украинскому языку

    Tекст: Ольга Никитина

    Минпросвещения России направило в новые регионы пособия по украинскому языку для начальных классов, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.

    Бугаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что предмет будет изучаться факультативно по желанию родителей, передает ТАСС.

    Напомним, Минпросвещения России создало учебное пособие по классическому украинскому языку для младшеклассников. Также завершается разработка учебного пособия для средней школы.

    Бугаев отмечал, что в России изучается огромное количество национальных языков. По его словам, это и отличает межнациональную, межконфессиональную страну от подходов, которые практикуются украинскими националистами. Потому в России будет создана возможность для изучения украинского языка факультативно. При этом он подчеркивал, что образовательный процесс идет на государственном русском языке.

    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Коментарии (43)
    11 сентября 2023, 18:41
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе

    Захарова: Заявления Зеленского о «загнанных в угол» беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима

    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «загнанных в угол» украинских беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале выразила возмущение, что, по логике Зеленского, миллионы украинских самоназванных «беженцев», «жирующих на брюссельском харче», имеют право кошмарить Европу, только потому, что якобы будут «загнаны в угол» тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню на Украине и киевский террористический режим.

    Захарова также напомнила про миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования Украины и тяжелую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей. Дипломат поинтересовалась, могут и должны ли они быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Официальный представитель МИД России отметила, что Зеленский для Запада – это COVID-23. Дипломат выразила уверенность, что они еще хлебнут от него горя.

    Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (14)
    11 сентября 2023, 14:27
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Европа «загонит этих людей в угол» и сократит помощь Киеву.

    Зеленский заявил в интервью The Economist, что украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили, «но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол». Как передает Ura.ru, таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократит помощь Украине.

    Зеленский также предположил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи.

    В прошлую среду американские СМИ сообщили, что миллионы жителей Украины не хотят возвращаться на родину.

    Коментарии (33)
    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 14:09
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У наступления ВСУ не будет «хеппи-энда», однако оно продолжается, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CNN.

    Он отметил, что контрнаступление – не кино с «хеппи-эндом». «У нас не будет «хеппи-энда». Мы потеряли много людей», – констатировал Зеленский и призвал признать это, передает ТАСС.

    Кроме того, президент Украины заявил, что поставки Западом оружия для Киева не означают достижения скорых результатов на поле боя. При этом само контрнаступление, по словам Зеленского, все еще продолжается.

    Ранее немецкое издание Berliner Zeitung отмечало, что потери ВСУ «в кадрах и западной технике» в ходе контрнаступления оказались «колоссальными», а само наступление – безуспешным.

    Коментарии (21)
    11 сентября 2023, 04:08
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных

    Опубликовано видео захвата 11 украинских военных четырьмя псковскими десантниками

    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

    Видео снято с квадрокоптера. Десантники нашли украинский блиндаж. Один из них заглянул внутрь и, вероятно, предложил украинским военным сдаться. После этого из блиндажа с поднятыми руками вышли шесть бойцов вооруженных сил Украины. Однако примерно через минуту за ними последовали еще пятеро украинских солдат – бойцам ВСУ пришлось подыскивать место, куда можно лечь с заведенными за голову руками.

    Сопротивления украинские военные не оказывали. Как рассказали десантники, они видели только двух бойцов ВСУ, поэтому к блиндажу пошли вчетвером, пишет «Российская газета».

    Напомним, США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка.

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    11 сентября 2023, 09:12
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»

    Рогов: Работино превращается для ВСУ во вторую «бахмутскую мясорубку»

    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    @ Mihir Melwani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Село Работино превращается для украинских войск «во второй Артемовск» в плане уничтожения боеспособных подразделений ВСУ и резервов, заявил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на смену «бахмутской мясорубке» пришла работинская. Рогов заявил, что в Работино «утилизируют» наиболее боеспособные подразделения ВСУ, в том числе резервы, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что украинские военные пытаются прорваться на линии Работино – Вербовое, но ВС России пресекают их попытки. В среднем за сутки украинские нацисты пытаются по семь раз в день прорваться через оборону российских войск.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино около 10 тыс. человек за все бои.

    Коментарии (5)
    11 сентября 2023, 04:54
    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности

    Зеленский усомнился в обещаниях Запада «всегда» поддерживать Украину

    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать Киев.

    «У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): «Мы всегда будем с вами»... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Зеленский сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт на Украине станет конфликтом на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал. При этом он заявил, что морально готов к переходу, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются.

    Коментарии (18)
    11 сентября 2023, 18:03
    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции

    Опрос: Ответственность за коррупцию в правительстве Украины 78% жителей страны возложили на Зеленского

    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции
    @ Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Прямую ответственность за коррупцию в правительстве Украины, по мнению 78% жителей страны, несет глава государства Владимир Зеленский, свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

    Как отмечается в исследовании, по состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и администрациях. С этим утверждением не согласны только 18% опрошенных, передает ТАСС.

    Кроме того, из результатов исследования стало известно, что в августе порядка 52,5% опрошенных выразили уверенность, что нужно критиковать власти Украины за разгул коррупции, не опасаясь дестабилизации в стране и потери доверия Запада.

    Исследования проводились в июле и августе 2023 года на подконтрольных Киеву территориях, где не ведутся активные боевые действия. В опросах приняли участие порядка 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

    В прошлую среду швейцарская НПО GI-TOC опубликовала доклад о взятках в Одессе и участии офиса президента Украины в коррупции. Днем ранее немецкие СМИ объяснили решение Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова коррупционными скандалами вокруг ВСУ.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 12:26
    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине

    Сенатор Долгов в ответ Блинкену: Новые регионы уже стали частью России, их статус не обсуждается

    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам – это демагогия. В реальности Москва открыта для диалога, в то время как Вашингтон саботирует все попытки урегулирования конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Вашингтон сейчас делает все, чтобы не допустить никаких мирных переговоров по Украине. Администрация Байдена стремится максимально затянуть конфликт в попытке ослабить Россию. Поэтому США саботировали договоренности в Стамбуле и надоумили Зеленского на законодательном уровне запретить переговоры с Москвой», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Заявление Блинкена о том, что Россия якобы не заинтересована в мирных переговорах – это демагогия и игра на публику. Белый дом пытается выставить ситуацию так, будто наша страна сама не хочет договариваться. Но это далеко от истины. Например, Путин во время встречи со своим турецким коллегой Эрдоганом прямо заявил, что мы открыты для диалога», – отмечает он.

    «Однако переговоры невозможны без учета интересов России. Мы должны решить все вопросы, связанные с безопасностью нашей страны. Если бы американцы действительно хотели мира на Украине, они бы учли требования Москвы. Пока такой готовности со стороны Вашингтона не видно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается территориальной целостности Украины как условия «справедливого» мира, это также не способствует урегулированию конфликта. Западные политики могут мечтать о чем угодно, но их грезам не суждено воплотиться в реальность. Новые регионы уже стали частью России, их статус даже не обсуждается, аналогично и с Крымом», – резюмировал Долгов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. По его версии, оно заключается в уважении украинского суверенитета и территориальной целостности.

    Также Блинкен обвинил Россию в отсутствии заинтересованности в мирных переговорах. Он считает, что «нет признаков» стремления Москвы к «значимой дипломатии». Госсекретарь утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними».

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные страны отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский и вовсе законодательно закрепил невозможность вести мирные переговоры.

    Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине, в то время как офис Зеленского, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ездил на Украину с визитом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 12:32
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Созданием антироссийского плацдарма Вашингтон заложил долгосрочную мину под будущее Украины. Однако вместо признания собственных ошибок, Штаты пытаются находить оправдания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Подобные заявления демонстрируют тупик, в котором оказалась американская внешняя политика. При этом США самостоятельно загнали себя в это состояние. Череда переворотов на Украине, которые организовывались Вашингтоном и другими участниками НАТО, привели к фактическому развалу государства», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Создание Западом антироссийского плацдарма заложило долгосрочную мину под будущее Украины. Уверенность Штатов в возможности проведения руками офиса Зеленского блицкрига против Москвы сыграла злую шутку со всеми западниками. Вместо поддержки демократии на Украине они занимаются спонсорством терроризма», – отмечает собеседница.

    «Однако вместо признания собственных ошибок, Белый дом начинается извиваться не как уж, но словно ядовитая змея на сковородке. Выглядит все это крайне трагикомично», – резюмирует Захарова.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. В интервью для ABC News он отметил, что мирное соглашение должно быть основано на устойчивых положениях, предполагающих суверенитет и территориальную целостность страны.

    По его мнению, в настоящее время «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Блинкен подчеркнул, что если Москва предпримет шаги на данном направлении, то украинцы якобы «будут первыми, кто подключится» к диалогу, а США начнут свое участие в процессе «сразу за ними».

    При этом он заявил, что именно жителям Украины «предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». Однако говоря о перспективе переговоров, госсекретарь отметил, что «для танго нужны двое».

    Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны отказываются от обсуждения конфликта с Москвой. В то же время Россия не раз заявляла о готовности к началу диалога. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ до сих пор сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что именно офис Зеленского отклоняет любую возможность стабилизации текущего положения.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (10)
    11 сентября 2023, 18:05
    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ

    Германский политолог Рар: Немцы забыли, благодаря кому стало возможно объединение ГДР и ФРГ

    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ
    @ IMAGO/Deutzmann/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Сегодня в Германии преобладают нарративы холодной войны. Поэтому немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания так называемого договора «Два плюс четыре», который определил порядок объединения ФРГ и ГДР.

    «Благодарность Германии к России за содействие объединению ФРГ и ГДР бесследно пропала. Исчезла и благодарность Горбачеву и Ельцину за позитивную роль в этом процессе, в том числе за отвод советских войск», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Нынешнее поколение немцев считает, что признательность надо выражать лишь американцам за освобождение Германии от фашизма в 1945 году. Якобы Советский Союз был враждебной державой, которая 45 лет оккупировала Восточную Германию и построила Берлинскую стену. Это нарративы холодной войны, они прочно укоренились в сознании многих поколений западных элит», – указывает собеседник.

    Именно этими тенденциями Рар объяснил крайне негативную риторику Германии в адрес России за проведение спецоперации. По словам политолога, немцы опасаются параллелей между объединением ФРГ и ГДР и «объединением российских земель», поскольку последнее происходит посредством вооруженного конфликта.

    Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, известного также как договор «Два плюс четыре». В 1990 году в Москве подписантами выступили ГДР, ФРГ, Франция, СССР, Британия и США.

    Документ включал десять статей и, по сути, становился мирным договором между Германией и странами – победительницами во Второй мировой войне. После этого ФРГ и ГДР объединились в одно государство.

    Также было принято решение о выводе советских войск с территории ГДР. При этом американцы свой военный контингент не выводили. Договор «Два плюс четыре» был причислен ЮНЕСКО к важнейшим документам человечества.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 08:41
    Подросток ранил людей при попытке зайти с ножом в школу в Ростовской области

    Подросток ранил четверых человек при попытке зайти в школу с ножом в Ростовской области

    Tекст: Александра Юдина

    Подросток ранил ножом четверых человек при попытке зайти в школу с ножом в хуторе Красный десант Ростовской области, его задержали, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    В своем Telegram-канале он указал, что 15-летний подросток в маске, скрывающей лицо, попытался зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района с ножом.

    Он ранил троих сотрудников школы и родственника одного из учеников, после чего был задержан очевидцами.

    Оказалось, что молодой человек является учеником девятого класса этой школы, подросток страдает психическим заболеванием.

    Уточняется, что пострадавшие отделались повреждениями степени тяжести, медики оказывают им необходимую помощь.

    «Никто из детей не пострадал», – заключил Голубев.

    Ранее 15-летний школьник зарезал 17-летнюю девушку из-за ревности в многоквартирном доме на улице Надеждинской в Екатеринбурге.

    Коментарии (12)
    11 сентября 2023, 14:52
    Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма

    Американский предприниматель Илон Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активизации Starlink у Крыма

    Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма
    @ Javier Rojas/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский предприниматель Илон Маск отверг обвинения в государственной измене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Маск подчеркнул, что является гражданином США, имеет только этот паспорт, передает ТАСС.

    «Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней», – заявил предприниматель. Он подчеркнул, что Конгресс США не объявлял войну России.

    «Если кто и предатель, так те, кто меня так называет», – прокомментировал Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) пост о том, что отказ Украине активировать Starlink является «формой государственной измены».

    Накануне начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что сервис Starlink не работал определенное время возле Крыма. Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Коментарии (8)
    11 сентября 2023, 18:23
    Кулеба потребовал от ФРГ не тянуть с поставкой Украине дальнобойных ракет

    Кулеба заявил Бербок, что Германия все-равно передаст Украине дальнобойные ракеты

    Кулеба потребовал от ФРГ не тянуть с поставкой Украине дальнобойных ракет
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Берлин не может гарантировать поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus киевскому режиму, на что ее украинский коллега Дмитрий Кулеба ответил, что ФРГ все равно поставит это вооружение и предложил не тянуть время.

    Эти высказывания прозвучали на совместной пресс-конференции двух министров в Киеве, Бербок спросили, может ли она обещать поставки Taurus, передает ТАСС.

    Немецкий министр отметила, что «все вопрос надо полностью и тщательно прояснить», а Кулеба сразу после ответа Бербок указал, что Германия все равно передаст эти ракеты Украине. Он подчеркнул, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.

    Глава украинского МИД указал, что ни один из аргументов против поставок Киев не считает объективным. Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос по возможным поставкам Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

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