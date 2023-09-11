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    Зачем Госдеп подал сигнал о переговорах по Украине
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    ВСУ признали успехи российских военных под Купянском
    Захарова назвала расизмом запрет на ввоз личных вещей в ЕС для россиян
    Начались совместные военные учения США и Армении
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    Эрдоган назвал очевидными требования России по зерновой сделке
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 10 городам
    НАТО на учениях собралась отработать преодоление российской ПВО
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок и продолжает их совершать. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать против России на стороне киевского режима.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Ограничив въезд русским, Европа признала свое поражение

    У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.

    7 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Чужих покойников не замечают

    Можно убить словом – второй раз убить, после физической смерти. А можно и молчанием. Когда открываешь ленту, а там ни одного упоминания о смерти талантливого человека, честно трудившегося во благо России. Почему? Потому что не свой.

    6 комментариев
    11 сентября 2023, 16:15

    Красное вино «затопило» улицы города в Португалии

    После ЧП на заводе красное вино растеклось по улицам города в Португалии

    Красное вино «затопило» улицы города в Португалии
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Красное вино «затопило» улицы в португальском муниципалитете Анадия после взрыва двух резервуаров на местном винном заводе, сообщила Radio Renascenca.

    Радиостанция сообщила, что причины происшествия еще не установлены, но компания по производству вина взяла на себя расходы по устранению последствий ЧП, а также взяла на себя ответственность за инцидент, передает ТАСС.

    По данным издания Diario de Aveiro, на улицы города вылилось  2,2 млн литров красного вина.

    11 сентября 2023, 02:32
    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине

    Блинкен назвал территориальную целостность Украины «справедливым условием» завершения конфликта

    Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все хотят завершения конфликта на Украине, но оно должно быть основано на «справедливых и устойчивых» условиях, предполагающих украинский суверенитет и территориальную целостность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По версии Блинкена, «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Он утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что на Западе отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. При этом глава государства отмечал, что Москва не уходит от обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине.

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    11 сентября 2023, 12:28
    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае его визита на саммит G20

    Президент Бразилии ответил на вопрос об аресте Путина в случае визита на саммит G20
    @ Eraldo Peres/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос ареста президента России Владимира Путина в случае его визита на саммит G20 в Бразилии в 2024 году будет рассматривать суд страны с учетом ордера Международного уголовного суда (МУС), сообщил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва, передает Reuters.

    Принятие решения об аресте российского лидера находится в полномочиях судебной власти, а не правительства Бразилии, уточнил Лула да Силва, передает ТАСС.

    При этом, по данным агентства, президент поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он обратил внимание, что ни Россия, ни Китай, ни США членами организации не являются. Лула да Сильва считает, что такие соглашения наносят вред развивающимся странам.

    Напомним, МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей».

    В Кремле неоднократно сообщали, что Россия не признает юрисдикцию МУС и любые его решения являются для Москвы ничтожными с точки зрения права.

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    11 сентября 2023, 04:33
    Экс-аналитик ЦРУ указал на успехи России по уничтожению ЗРК Patriot

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон отметил успехи Вооруженных сил России по уничтожению ЗРК Patriot

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска разбивают американские ЗРК Patriot «без колебаний» в Киеве, Львове и других украинских городах, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

    Как отметил Джонсон, «считалось, что HIMARS должны изменить игру», но этого не произошло. Затем, по его словам, «только и твердили» что о Patriot, но сейчас об этих ЗРК «ничего не слышно», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Dialogue works.

    Джонсон полагает, что новые танки, которые Украина получит от Запада, окажутся уничтожены, едва попав на поле боя. По его мнению, уничтожение ждет и истребители F-16, а «время, усилия, энергия, деньги, выброшенные на обучение пилотов», очень быстро «исчезнут».

    Джонсон подчеркнул, что «какое бы оружие ни отправляли, в украинских войсках нет кадров, способных эффективно управлять этим оборудованием».

    Напомним, СВО истощила западные резервы ПВО для Украины. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что российские военные раскрыли уязвимость американских зенитных ракетных систем Patriot. Президент России Владимир Путин рассказывал об уничтожении российскими военными комплексов Patriot под Киевом.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 04:08
    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных

    Опубликовано видео захвата 11 украинских военных четырьмя псковскими десантниками

    Псковские десантники вчетвером взяли в плен 11 украинских военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как четыре псковских десантника из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии взяли в плен 11 украинских военных в Запорожской области.

    Видео снято с квадрокоптера. Десантники нашли украинский блиндаж. Один из них заглянул внутрь и, вероятно, предложил украинским военным сдаться. После этого из блиндажа с поднятыми руками вышли шесть бойцов вооруженных сил Украины. Однако примерно через минуту за ними последовали еще пятеро украинских солдат – бойцам ВСУ пришлось подыскивать место, куда можно лечь с заведенными за голову руками.

    Сопротивления украинские военные не оказывали. Как рассказали десантники, они видели только двух бойцов ВСУ, поэтому к блиндажу пошли вчетвером, пишет «Российская газета».

    Напомним, США ввели санкции против 64-й мотострелковой бригады из Восточного военного округа и базирующихся в Псковской области 76-й десантно-штурмовой дивизии и 234-го десантно-штурмового полка.

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    10 сентября 2023, 18:18
    В ЦИК назвали терактом уничтожение избирательного участка в Запорожье

    Глава ЦИК Памфилова назвала терактом атаку БПЛА на избирательный участок в Запорожье

    Tекст: Валентина Григоренко

    Уничтожение дронами избирательного участка в Запорожской области является террористическим актом, которому дал добро Запад, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

    Как указала Памфилова, этому террористическому акту Запад дал добро, когда поставлял вооружения. «И в Белгородской и Брянской областях, там что части военные стоят? Там жилые дома, школы и так далее. Что касается Запорожья – это было целенаправленно», –добавила она, передает ТАСС.

    Ранее глава ЦИК Памфилова поблагодарила за храбрость приехавших для наблюдения за выборами в новых регионах России зарубежных экспертов.

    Напомним, в ночь на воскресенье один из избирательных участков в Запорожской области был уничтожен в результате атаки дронов, никого из членов комиссии там не было.

    Коментарии (7)
    11 сентября 2023, 14:03
    В Кремле прокомментировали запрет ЕС на ввоз личных вещей россиян

    Представитель Кремля Песков: Запрет ЕС на ввоз вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла»

    В Кремле прокомментировали запрет ЕС на ввоз личных вещей россиян
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запрет ЕС на ввоз личных вещей россиянами «чрезвычаен с точки зрения здравого смысла», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, речь идет о чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении ЕС, после которого в России ясно увидят, какому уровню не стоит уподобляться, передает РБК.

    «Хочется сказать: «Ребята, ну не до такой же степени – опомнитесь! Вам потом будет стыдно за то, что вы такие мысли клали на бумагу», – подчеркнул Песков.

    Также представитель Кремля заметил, что россиянам, которые совершают поездки в страны ЕС, нужно отдавать себе отчет в том, «с кем мы имеем дело».

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала расистским решение Еврокомиссии запретить россиянам ввозить в ЕС автомобили, телефоны, чемоданы, шампуни и предметы личного пользования.

    Коментарии (17)
    11 сентября 2023, 14:27
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Европа «загонит этих людей в угол» и сократит помощь Киеву.

    Зеленский заявил в интервью The Economist, что украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили, «но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол». Как передает Ura.ru, таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократит помощь Украине.

    Зеленский также предположил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи.

    В прошлую среду американские СМИ сообщили, что миллионы жителей Украины не хотят возвращаться на родину.

    Коментарии (24)
    10 сентября 2023, 17:38
    Захарова обвинила команду Макрона в расовой дискриминации российских СМИ

    Захарова: Недопуск журналиста Надольской на пресс-конференцию Макрона в Нью-Дели является примером расовой дискриминации

    Захарова обвинила команду Макрона в расовой дискриминации российских СМИ
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Недопуск главного редактора Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерины Надольской на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита G20 в Нью-Дели является примером расовой дискриминации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила в своем Telegram-канале, что в воскресенье главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской в грубой форме было отказано в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита Группы двадцати в Нью-Дели. «Более того, французы попытались разбить ее телефон», – подчеркнула Захарова. Как отметила дипломат, причина такой дискриминации – и это было прямо озвучено сотрудником французской пресс-службы – в том, что журналист представляет именно российское СМИ.

    Официальный представитель МИД предположила, что западные медиа снова не заметят очередную расистскую выходку команды Макрона в отношении российских СМИ, а потом будут удивляться ответным шагам Москвы на творящееся в отношении российских средств массовой информации беззаконие со стороны властей стран ЕС.

    «Не можем и не будем смиренно игнорировать тот факт, что авангард западных псевдодемократий на сей раз в лице Франции в очередной раз явил пример расовой дискриминации и нарушений основополагающих принципов демократии», – подчеркнула дипломат. Захарова указала, что в Москве рассматривают случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. Официальный представитель МИД выразила уверенность, что такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (25)
    10 сентября 2023, 20:15
    Байден назвал главную угрозу существованию человечества

    Президент США Байден назвал единственной экзистенциальной угрозой глобальное потепление, а не возможность ядерной войны

    Tекст: Антон Никитин

    Единственной экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество, является глобальное потепление, а не возможность ядерной войны, заявил президент США Джо Байден.

    Как отметил глава администрации США, единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается человечество, и даже более пугающая, чем ядерная война, – это глобальное потепление. По его словам, повышение температуры на 1,5 градуса в следующие 10-20 лет будет настоящей проблемой, так как пути назад не будет, передает ТАСС.

    Байден выступил с утверждением, что на саммите G20 в Нью-Дели все участники «были обеспокоены глобальным потеплением». «Поймите, это проблема», – добавил президент Соединенных Штатов.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон признал отсутствие Украины среди приоритетов «Большой двадцатки» (G20). Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Глобальный Юг на саммите G20 в Индии дал отпор Западу и Украине.

    Накануне лидеры Группы двадцати (G20) в итоговой декларации саммита в Индии заявили о недопустимости применения ядерного оружия или соответствующих угроз. При этом двумя днями ранее президент Финляндии Саули Ниинисте призвал быть готовыми к риску эскалации конфликта на Украине и серьезно относиться к возможности применения ядерного оружия.

    Коментарии (23)
    11 сентября 2023, 09:12
    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»

    Рогов: Работино превращается для ВСУ во вторую «бахмутскую мясорубку»

    Рогов заявил о превращении Работино для ВСУ во «второй Артемовск»
    @ Mihir Melwani/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Село Работино превращается для украинских войск «во второй Артемовск» в плане уничтожения боеспособных подразделений ВСУ и резервов, заявил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на смену «бахмутской мясорубке» пришла работинская. Рогов заявил, что в Работино «утилизируют» наиболее боеспособные подразделения ВСУ, в том числе резервы, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что украинские военные пытаются прорваться на линии Работино – Вербовое, но ВС России пресекают их попытки. В среднем за сутки украинские нацисты пытаются по семь раз в день прорваться через оборону российских войск.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские войска потеряли близ села Работино около 10 тыс. человек за все бои.

    Коментарии (5)
    11 сентября 2023, 14:09
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У наступления ВСУ не будет «хеппи-энда», однако оно продолжается, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CNN.

    Он отметил, что контрнаступление – не кино с «хеппи-эндом». «У нас не будет «хеппи-энда». Мы потеряли много людей», – констатировал Зеленский и призвал признать это, передает ТАСС.

    Кроме того, президент Украины заявил, что поставки Западом оружия для Киева не означают достижения скорых результатов на поле боя. При этом само контрнаступление, по словам Зеленского, все еще продолжается.

    Ранее немецкое издание Berliner Zeitung отмечало, что потери ВСУ «в кадрах и западной технике» в ходе контрнаступления оказались «колоссальными», а само наступление – безуспешным.

    Коментарии (13)
    10 сентября 2023, 21:14
    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России

    Депутат Госдумы Делягин рассказал о влиянии СВО на ход выборов

    Депутат Делягин: СВО привела к появлению новой категории избирателей в России
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Отличительной чертой этих выборов стала спецоперация, на фоне которой проходило голосование. Кандидатам при агитации приходилось учитывать взгляды и интересы такой категории граждан как участники СВО и их близкие, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Ранее в ряде регионов России завершились кампании в рамках ЕДГ-2023.

    «Эти выборы многим отличаются от предыдущих, – отметил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. – Первый существенный фактор – это новые регионы. Второй фактор – военные действия. Шок от того, что наша страна участвует в конфликте, прошел, и мы вживаемся в новую реальность».

    Также собеседник указал на особенности хода предвыборных кампаний. «Избиратели очень четко разделились на две категории. Первые – это либо волонтеры, либо те, чьи близкие находятся в зоне СВО. А вторая часть избирателей – это люди, которые пытаются жить прежней жизнью», – поясняет парламентарий.

    «Это принципиальная особенность нынешних выборов. Если раньше кандидаты могли вести единую избирательную кампанию, то сейчас им пришлось работать с каждой из этих групп в отдельности. При этом кандидаты в прифронтовых регионах успели адаптироваться к новой реальности», – пояснил Делягин.

    Также Делягин привел в пример работу партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду», членом которой он является. «У нас есть палата депутатов, которая полностью погружена в тему СВО, – пояснил он. – Я вполне допускаю, что КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» также ведут большую работу в этой сфере в прифронтовых регионах».

    Отдельно депутат коснулся темы расширения электронного голосования. «В том числе благодаря этому удобному сервису мы видим высокую явку в ряде регионов», – подчеркнул Делягин.

    Ранее в большинстве регионов России завершили работу избирательные участки. Среди прочего, выборы прошли и в ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Так, в ДНР, где явка на выборах превысила 75%, УИК закрылись в 15.00, так как большинство желающих уже проголосовало.

    В ЛНР голосование завершилось в 16.00, все прошло штатно, сообщила зампредседателя избиркома ЛНР Марианна Сумская в информационном центре Избиркома ЛНР. В воскресенье утром в Запорожской области 482 избирательных участка открылись впервые с начала многодневного голосования. В пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, члены УИК приходили с урнами для голосования к избирателям домой или на придомовые территории. «В 14.00 мск у нас закрылись участки в сельских населенных пунктах, уже есть первые результаты, и в 16.00 мск у нас закрылись участки, которые находятся в городах», – сказала председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

    На выборах в Херсонскую думу уже завершился подсчет голосов. Победителем стала партия «Единая Россия», получившая 74,86% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова.

    Она также добавила, что за КПРФ проголосовали 10,56%, ЛДПР – 8,27%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,03%. Захарова уточнила, что «Единая Россия» получила 28 депутатских мандатов, КПРФ – четыре, ЛДПР – три, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – один. Всего в голосовании приняли участие 65,14% избирателей.

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    11 сентября 2023, 04:54
    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности

    Зеленский усомнился в обещаниях Запада «всегда» поддерживать Украину

    Зеленский начал подозревать часть западных партнеров в неискренности
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что сомневается в искренности некоторых западных партнеров, которые обещают «всегда» поддерживать Киев.

    «У меня такое предчувствие, когда я читаю, слышу и вижу в их глазах, (когда они говорят): «Мы всегда будем с вами»... Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Зеленский сказал, что украинские власти должны объяснить населению страны перспективу «полностью милитаризированной экономики», если конфликт на Украине станет конфликтом на истощение. Подробности Зеленский раскрывать не стал. При этом он заявил, что морально готов к переходу, но намерен обсуждать этот шаг с народом Украины только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет «тенденцией». Пока, по его словам, этот момент не наступил.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что введение антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются.

    Коментарии (18)
    11 сентября 2023, 10:09
    «Аэрофлот» заключил твердый контракт на поставку 52 самолетов МС-21 и SJ-100

    «Аэрофлот» и «Авиакапитал-Сервис» заключили твердый контракт на поставку МС-21 и SJ-100

    «Аэрофлот» заключил твердый контракт на поставку 52 самолетов МС-21 и SJ-100
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа «Аэрофлот» заключила твердый контракт на поставку самолетов МС-21 и SJ-100 с лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис» в рамках ВЭФ-2023, церемония подписания соглашения прошла в понедельник.

    Как отмечается в сообщении «Аэрофлота», группа «Аэрофлот» и лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» заключили договоры финансовой аренды (лизинга) 18 воздушных судов МС-21-310 и 34 воздушных судов SJ-100, самолеты планируется поставить в 2023–2025 годах, передает ТАСС.

    Как пояснили в «Аэрофлоте», авиакомпания получит шесть самолетов МС-21-310, «Россия» – 12 МС-21-310 и 34 самолета SJ-100.

    Тем временем Telegram-канал ОАК сообщает, что ПАО «Яковлев» и авиакомпания «Аврора» подписали соглашение о намерениях на поставку десяти самолетов МС-21 с 2027 по 2030 год. В соответствии с подписанным документом первые два самолета планируется поставить до конца 2027 года. Все машины будут переданы поэтапно до 2030 года.

    Ранее в Ростехе сообщили, что ОАК намеревается поставить к концу 2025 года «Аэрофлоту» 63 гражданских самолета, восемь самолетов планируется поставить «Авроре».

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    11 сентября 2023, 01:21
    Иностранные эксперты: Для новых регионов выборы стали историческим моментом

    Иностранные эксперты отметили стремление жителей новых регионов России участвовать в выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Несмотря на боевые действия, жители новых регионов России стремились проголосовать на выборах, чувствуется, что это исторический момент, заявил глава «Прусского общества Берлин-Брандербург» Фолькер Фридрих Карл Чапке (Германия), следивший за голосованием в новых регионах.

    Фолькер Фридрих Карла Чапке отметил особое настроение избирателей из новых регионов и организацию процесса. «Я чувствовал себя в полной безопасности, несмотря на то, что проходят боевые действия. Я видел людей в прекрасном настроении, люди приходят в красивой одежде. И чувствуется, что это действительно исторический момент», – сказал эксперт, выступая в площадке онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Еще один электоральный эксперт, медиаобозреватель из Мексики Исраэль Гомес, который «только что вернулся из Запорожья», рассказал о том, как прошли выборы в Мелитополе. Он оказался «приятно удивлен тем, как люди голосовали», избиратели «приходили не только на участки, но и пользовались переносными урнами для голосования, которые приезжали к ним на дом».

    «Я рад находиться здесь сегодня с вами и иметь возможность рассказать о том, что видел, а именно – проинформировать Латинскую Америку, Мексику, откуда я родом, о том, что происходит в России, ведь в западных СМИ этой информации, этой правды не прочитаешь», – сказал он.

    Общественный деятель из Исландии Конрад Магнуссон рассказал о наблюдении за выборами в Херсонской области, где на один из избирательных участков прилетел дрон: «Однако люди все равно пришли на участок, чтобы выполнить свой гражданский долг. Люди хотят быть частью России и не желают возвращаться к тому, что было раньше».

    Напомним, с 8 по 10 сентября в России прошел Единый день голосования. Вопреки обстрелам новые регионы России стали абсолютными лидерами по явке на выборах. «Единая Россия» победила на выборах во всех новых регионах страны.

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    После первого непростого полугодия, когда нефтегазовые доходы России резко упали и бюджет столкнулся с большим дефицитом, российская экономика начала выходить из пике. Рост доходов и ВВП страны показывает, что российская экономика адаптируется к санкциям, заявил глава правительства Михаил Мишустин. Что же выстрелило во втором полугодии и помогает идти вверх назло Западу? Подробности

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    Зачем Госдеп подал сигнал о переговорах по Украине

    В Госдепартаменте США утверждают, что Украина готова к мирным переговорам с Россией, но для «танго нужны двое». При этом ранее офис Зеленского законодательно запретил себе ведение переговоров с Москвой, в то время как российское руководство неоднократно заявляло об открытости к переговорам. Какие причины заставили Энтони Блинкена высказаться в пользу диалога? Подробности

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    «Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей

    Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности

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    Желание хороших отношений с Россией влечет в Эстонии пожизненное заключение

    Пожизненное заключение за «распространение нарративов, поддерживающих политику и пропагандистские сообщения РФ». Такое наказание теперь грозит эстонскому политику Айво Петерсону, заявлявшему о необходимости хороших отношений между Таллином и Москвой. Что именно сделал этот человек и почему он, несмотря ни на что, решил идти до конца? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

    • Украина нашла повод для войны у румын

      Президент Румынии Клаус Йоханнис пригрозил России «серьезными последствиями» в случае, если обломки БПЛА, найденного украинскими военными на территории страны, будут принадлежать именно российскому аппарату. За два дня до этого Йоханнис заявлял о «надежном контроле неба» и опровергал заявления Украины о падении БПЛА. Что изменилось?

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