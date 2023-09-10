В Москве предложили повышать явку на выборах с помощью развития культуры дебатов

Муниципальный депутат Шоладеми: Развитие культуры дебатов привлечет больше людей к голосованию

Tекст: Олег Исайченко

Муниципальный депутат из Лефортово Самсон Шоладеми счел одним из вызовов кампании рост числа голосующих дистанционно, «а не по старике, ортодоксальным способом». «ДЭГ делает избирательный процесс более технологичным и удобным, но менее зрелищным», – считает Шоладеми.

Он также призвал активнее развивать культуру дебатов, потому что «это добавит зрелищности избирательной кампании» и поможет привлечь побольше людей к голосованию.

Отдельно собеседник отметил выборы в столице России. «Самое интересное – кто из соперников Сергея Собянина возьмет второе место». По его словам, важная и «зрелищность выборов в Новой Москве».

Он также счел выборы в рамках ЕДГ «разогревом перед кампанией 2024 года, когда намечены не только выборы президента, но и выборы в Мосгордуму». «Сейчас в каждой парламентской партии появились люди, которые помогали кандидатам в мэры. Затем именно они будут выдвигаться в депутаты, что интересно и важно для жителей ряда районов Москвы», – уточнил депутат.

Ранее стало известно, что в Москве на выборах мэра лидирует действующий градоначальник Сергей Собянин. Как передает «Интерфакс», по результатам электронного голосования за него отдали свои голоса 2 млн 53 тыс. 954 человека.

Вторым стал кандидат от КПРФ Леонид Зюганов 212 тыс. 153 голоса, третьим – кандидат от ЛДПР Борис Чернышов, он набирает 159 тыс. 413 голосов, четвёртый – Владислав Даванков от партии «Новые люди» – 136 тыс. 573 голоса, пятым стал Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» - 103 тыс. 762 голоса.

По словам главы Мосгоризбиркома (МГИК) Ольги Кирилловой, явка на выборах за три дня составила почти 50%.

Сам Сергей Собянин поблагодарил москвичей за поддержку, сообщается на сайте «Единой России». «Мы все взяли огромный груз ответственности на себя. Если нам избиратели доверят, впереди нас ждет большая, сложная, трудная и важная работа», – сказал мэр.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала организацию наблюдения за выборами в Москве не имеющим аналогов в мире эталоном. Она также отметила, что многие перенимают опыт столицы.

Также Памфилова подчеркнула «максимальную открытость и прозрачность» избирательной системы России и поблагодарила западные страны за их критику. «Нас много лет Штаты учили. Спасибо. Мы вообще-то многому научились, сделали выводы для себя. Я даже благодарна всем критикам за эти годы. Для того чтобы отвлечь внимание от бревен в своих глазах, все наши соринки все время выявляли. Это держало нас в тонусе», – отметила она.