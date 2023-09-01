Путин: Россия до 2027 года построит школы в семи городах и двух селах Киргизии

Путин заявил, что Россия до 2027 года построит школы в семи городах и двух селах Киргизии

Tекст: Кристина Цыцура

«Всего за ближайшие годы, до 2027 года, Россия планирует построить девять школ в семи городах и в двух селах республики. В них будут обучаться более 11 тысяч детей. Новые образовательные учреждения будут оборудованы в соответствии с самыми передовыми технологиями, это поможет сделать учебный процесс комфортным, интересным и увлекательным», – передает РИА «Новости» слова Путина.

По словам президента, здания школ спроектированы с учетом всех стандартов безопасности.

«Это касается сейсмических рисков, расходов по строительству и оснащению школ, включая спортивную инфраструктуру, бассейны. Обеспечение учебной литературой Россия берет на себя», – добавил Путин.

Президент России Владимир Путин также поздравил жителей Киргизии с Днем независимости страны.

«Вчера в Киргизской Республике отмечался День независимости. Мы – и я лично тоже – поздравили Киргизию и президента с этим праздником, но сегодня хотел бы еще раз искренне поздравить Садыра Нургожоевича, всех наших киргизских коллег и весь дружественный киргизский народ с этим праздником. И пожелать всем вам счастья, благополучия, а также успехов во всех ваших начинаниях», – сказал Владимир Путин.

Путин выразил надежду, что способствовать этому будет развитие сотрудничества двух стран в сфере образования.

Глава Киргизии Садыр Жапаров отметил высокий уровень взаимодействия с Россией в сфере образования.