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В США признали недостаток опыта для помощи ВСУ в зоне спецоперации
Американские военные не имеют нужного боевого опыта, чтобы оказать помощь ВСУ в противодействии возведенным российскими войсками на линии боевого соприкосновения оборонным укреплениям, выразил мнение газете Le Monde эксперт американской некоммерческой исследовательской организации RAND Дара Мэссикот.
По ее словам, в данный момент ВСУ сталкиваются с одними из самых сложных оборонных укреплений, которые Запад видел за последние десятилетия, передает ТАСС.
Мэссикот добавила, что войска США не имеют достаточного опыта борьбы с подобными укреплениями без преимущества в воздухе.
Также издание отмечает, что армия США «действительно не имеет никакого боевого опыта на подобном театре военных действий с окопами и оборонными укреплениями, вырытыми хорошо снабжаемой регулярной армией противника», более того, разработанная США для операций в Афганистане и Ираке модель боевых действий «бесполезна на Украине».
В заключение Мэссикот подчеркнула, что результаты контрнаступления ВСУ зависят от ряда факторов, которые не фигурируют в публичных обсуждениях, таких как темпы использования артиллерийских снарядов и автоматических вооружений» и от реального числа потерь.
Ранее польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось.