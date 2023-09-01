В США признали недостаток опыта для помощи ВСУ в зоне спецоперации

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в данный момент ВСУ сталкиваются с одними из самых сложных оборонных укреплений, которые Запад видел за последние десятилетия, передает ТАСС.

Мэссикот добавила, что войска США не имеют достаточного опыта борьбы с подобными укреплениями без преимущества в воздухе.

Также издание отмечает, что армия США «действительно не имеет никакого боевого опыта на подобном театре военных действий с окопами и оборонными укреплениями, вырытыми хорошо снабжаемой регулярной армией противника», более того, разработанная США для операций в Афганистане и Ираке модель боевых действий «бесполезна на Украине».

В заключение Мэссикот подчеркнула, что результаты контрнаступления ВСУ зависят от ряда факторов, которые не фигурируют в публичных обсуждениях, таких как темпы использования артиллерийских снарядов и автоматических вооружений» и от реального числа потерь.

Ранее польский волонтер Славомир Высоцкий заявил, что украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось.

