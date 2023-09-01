Польский волонтер Высоцкий: Полученная ВСУ от НАТО техника горит как спички

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в начале лета ВСУ надеялись, что им удастся провести успешное наступление, месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны, при этом людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют, передает РИА «Новости».

По словам Высоцкого, украинские боевики «в ужасе» наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте в результате успешных действий российских войск, а вследствие огромных потерь у украинцев пропадает желание воевать.

«Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах. Солдаты тоже это видят», – заключил Высоцкий.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план мобилизации еще не выполнен, поэтому обновлять его в настоящее время нет необходимости.