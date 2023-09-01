Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.4 комментария
В Польше пришли в ужас от положения ВСУ
Польский волонтер Высоцкий: Полученная ВСУ от НАТО техника горит как спички
Украинцы в ужасе от происходящего на фронте, потери огромны, а западная техника оказалась гораздо хуже, чем предполагалось, заявил в интервью Wirtualna Polska польский волонтер Славомир Высоцкий, доставляющий на Украину гуманитарную помощь.
По его словам, в начале лета ВСУ надеялись, что им удастся провести успешное наступление, месяцами они пытались дойти только до первой линии обороны, при этом людские потери с украинской стороны огромны, западная техника горит как спички, она намного хуже, чем обычно представляют, передает РИА «Новости».
По словам Высоцкого, украинские боевики «в ужасе» наблюдают за тем, сколько солдат ВСУ гибнет на фронте в результате успешных действий российских войск, а вследствие огромных потерь у украинцев пропадает желание воевать.
«Эти потери уже невозможно скрыть. Просто сходите и посчитайте могилы на украинских кладбищах. Солдаты тоже это видят», – заключил Высоцкий.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что план мобилизации еще не выполнен, поэтому обновлять его в настоящее время нет необходимости.