США начали ремонт эсминца Zumwalt для испытательных пусков гиперзвуковых ракет

DN: США начали модернизацию эсминца Zumwalt для испытательных пусков гиперзвуковых ракет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает издание, эсминец с управляемым ракетным оружием прибыл в порт Паскагула (штат Миссисипи), при этом ему пришлось возвращаться в Сан-Диего из-за неназванных технических проблем. Сейчас эсминец модернизируют, в том числе устанавливают системы для запуска гиперзвуковых ракет, передает «Интерфакс».

Работы по модернизации эсминца поручены судостроительной компании Huntington Ingalls Industries (HII), а установку для испытательных запусков гиперзвуковых ракет и систему управления оружием разрабатывает компания Lockheed Martin Corporation. Ожидается, что гиперзвуковое оружие на Zumwalt удастся поставить к 2025 году, а в конце 2026 года он полностью войдет в строй.

Кроме того, HII будет готовить к размещению гиперзвукового оружия еще один корабль этого класса USS Michael Monsoor.

Ожидается, что корабли после модернизации могли бы нести 12 гиперзвуковых ракет, разрабатываемых по программе The Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), в неядерном оснащении.

Ранее Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США сообщил, что новое полетное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты, которую США намерены установить на подлодках и на новейших эсминцах типа Zumwalt DDG-1000, завершилось неудачей из-за проблемы, возникшей при попытке пуска.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США создают гиперзвуковое оружие против России.