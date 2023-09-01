Маск посмеялся над возрастом Байдена и Макконнелла

Tекст: Елизавета Шишкова

По мнению Маска, эту роль Байден и Макконнелл могли бы исполнить эту роль без грима и спецэффектов, передает ТАСС.

«Бедный парень. Он отлично провел время, но пришло время уйти в отставку», — написал Маск в соцсети Х о лидере республиканцев в Сенате.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что некоторые из американских политиков, в том числе Байден и Макконнелл, не могут исполнять свои обязанности ввиду возраста и проблем со здоровьем.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США ждет гонка на политических лафетах, поскольку Байдену на момент президентских выборов будет почти 83 года, а Дональду Трампу – 78.