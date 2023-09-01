Гуру прогресса, футурологи и прочие свидетели будущего вставляют этот график в каждую презентацию и любой пост. Буквально крича, что скептики посрамлены: ИИ создает новые возможности через рост производительности труда! Строго говоря, врут.4 комментария
Маск посмеялся над возрастом Байдена и Макконнелла
Миллиардер Илон Маск заявил, что президент США Джо Байден и лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл из-за пожилого возраста могли бы пройти прослушивание на роль «хранителя склепа» (герой сериала «Байки из склепа» 1989-1996).
По мнению Маска, эту роль Байден и Макконнелл могли бы исполнить эту роль без грима и спецэффектов, передает ТАСС.
«Бедный парень. Он отлично провел время, но пришло время уйти в отставку», — написал Маск в соцсети Х о лидере республиканцев в Сенате.
Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что некоторые из американских политиков, в том числе Байден и Макконнелл, не могут исполнять свои обязанности ввиду возраста и проблем со здоровьем.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что США ждет гонка на политических лафетах, поскольку Байдену на момент президентских выборов будет почти 83 года, а Дональду Трампу – 78.