Министр Кравцов: Все школы в России готовы к началу учебного года

Tекст: Ольга Никитина

Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24» сказал, что учения проводились с педагогами совместно с МЧС, Росгвардией о всех школах страны, а также детсадах и колледжах. По словам министра, были отработаны все механизмы на случай чрезвычайных ситуаций, работоспособность всех систем проверена.

«И хочу с уверенностью сказать, что сегодня наши школы, наши образовательные учреждения готовы к началу нового учебного года», – приводит его слова ТАСС.

Напомним также, президент России Владимир Путин запланировал провести открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в нем примут участие 30 школьников.