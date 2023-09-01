Попытка Франции вновь поиграть в такую политику, за которую в мире ненавидят США, но под руководством Макрона, которому везет, как утопленнику – вот где будет настоящее дно. И то, что французы в него постучат, по-прежнему вероятное развитие событий.14 комментариев
Министр Кравцов: Все школы в России готовы к началу учебного года
Все российские школы готовы к началу нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, отметив, что 29 и 30 августа в учебных заведениях прошли учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях.
Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24» сказал, что учения проводились с педагогами совместно с МЧС, Росгвардией о всех школах страны, а также детсадах и колледжах. По словам министра, были отработаны все механизмы на случай чрезвычайных ситуаций, работоспособность всех систем проверена.
«И хочу с уверенностью сказать, что сегодня наши школы, наши образовательные учреждения готовы к началу нового учебного года», – приводит его слова ТАСС.
Напомним также, президент России Владимир Путин запланировал провести открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в нем примут участие 30 школьников.