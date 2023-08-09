Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил о сорванной попытке ВСУ переправиться через реку

Tекст: Антон Антонов

Также была отражена атака ВСУ в направлении Никольского. Российскими войсками уничтожена живая сила противника и минометный расчет. В районе Урожайного российские войска пресекли деятельность двух разведгрупп ВСУ, передает ТАСС.

Российская артиллерия уничтожила украинскую пехоту, которая пыталась продвинуться к Старомайорскому в ДНР. Также уничтожены два опорных пункта ВСУ у Угледара и пункт управления беспилотной авиацией у Новодонецкого. ВСУ потеряли минометные расчеты у Водяного, совхоза «Октябрь» и Равнополя. Российская авиация нанесла удары по украинским позициям у Старомайорского. Сбит беспилотник ВСУ самолетного типа «Пума».

В свою очередь, глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Сватовском и Краснолиманском направлениях ВСУ предприняли шесть попыток атак. Все атаки были «сорваны и отражены», ВСУ потеряли около 60 человек. Кроме того, уничтожены украинские БМП, бронированная машина и два пикапа, передает РИА «Новости».

ТОС «Солнцепек» нанесла удар по опорному пункту ВСУ, а российская авиация – по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту у населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.

На днях соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три лодки ВСУ около островов Борщевой и Белогрудый на реке Днепр. Перед этим российские войска также пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр у острова Малый Белогрудый, уничтожив лодку и десять бойцов.