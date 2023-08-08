Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.9 комментариев
Путин и Рамафоса обсудили подготовку к саммиту БРИКС
Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса в ходе телефонной беседы обсудили подготовку к саммиту БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля.
Президенты в ходе разговора выразили настрой на дальнейшее конструктивное взаимодействие по подготовке к предстоящему 23-24 августа в Йоханнесбурге саммиту БРИКС, сообщается на сайте Кремля.
Рамафоса дал положительную оценку итогам прошедшего в Петербурге саммита Россия – Африка. Он указал, что это поспособствует укреплению сотрудничества Москвы и африканских стран.
Также политики обсудили несколько вопросов практического сотрудничества двух стран с акцентом на укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей.