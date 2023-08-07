В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.5 комментариев
Фестиваль «Спасская башня» решили перенести на 2024 год
Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на 2024 год, сообщили в дирекции фестиваля.
Организаторы уточнили, что руководством администрации президента Российской Федерации принято решение о переносе Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» с 2023 на 2024 год, передает РИА «Новости».
В дирекции отметили, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой были приобретены. «По вопросам возвратов купленных билетов на бланках строгой отчетности (билеты, приобретенные в кассах) необходимо обращаться по месту приобретения», – добавили там.
16-й Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» должен был пройти с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве.