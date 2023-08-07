Пентагон перебросил на Ближний Восток подкрепление из морских пехотинцев

Пентагон десантировал на Ближний Восток подкрепление из морских пехотинцев и ВМС США

Tекст: Вера Басилая

Уточняется, что военные США прибыли в Красное море 6 августа на борту десантных кораблей Bataan и Carter Hall, переброшены не только морские пехотинцы и дополнительный состав ВМС, но и самолеты, вертолеты, конвертопланы, амфибийные средства высадки десанта, передает ТАСС.

Ранее США решили отправить в Ормузский пролив универсальный десантный корабль USS Bataan и десантный корабль-док USS Carter Hall для защиты международного судоходства от угрозы, якобы исходящей от Ирана. До этого США решили отправить в Ормузский пролив эсминец и самолеты F-16 и F-35.

Напомним, в Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, сообщил Пятый флот ВМС США.