АвтоВАЗ остановил производство Lada Largus в Тольятти

АвтоВАЗ решил перенести производство Lada Largus на завод в Ижевске

Tекст: Ольга Иванова

В своем сообщении компания также подтвердила планы по выпуску в августе на площадке в Тольятти партии из 635 автомобилей Lada Largus, на площадке в Ижевске до конца года будет выпущена опытная партия электромобилей e-Largus, передает ТАСС.

Поясняется, что пауза с выпуском модели Largus обусловлена планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий на заводе в Тольятти в ближайшие годы.

Между тем в АвтоВАЗе сообщили, что новая модель LADA Aura (разработан на базе Vesta) будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников.