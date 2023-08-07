В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.5 комментариев
АвтоВАЗ остановил производство Lada Largus в Тольятти
АвтоВАЗ решил перенести производство Lada Largus на завод в Ижевске
АвтоВАЗ решил перенести производство автомобилей Lada Largus из Тольятти на завод в Ижевске.
В своем сообщении компания также подтвердила планы по выпуску в августе на площадке в Тольятти партии из 635 автомобилей Lada Largus, на площадке в Ижевске до конца года будет выпущена опытная партия электромобилей e-Largus, передает ТАСС.
Поясняется, что пауза с выпуском модели Largus обусловлена планами по максимальной загрузке всех трех конвейерных линий на заводе в Тольятти в ближайшие годы.
Между тем в АвтоВАЗе сообщили, что новая модель LADA Aura (разработан на базе Vesta) будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников.