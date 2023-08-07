Россия заявила протест Японии из-за антироссийского форума

  • Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна
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    Украинцам предложили жизнь в резервации
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»
    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные
    Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО
    В результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек
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    Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    5 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    5 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    11 комментариев
    Новости
    19:02Анонсировано участие ЛНР на Международной выставке-форуме «Россия»

    Луганская народная республика готовится представить свою экспозицию на Международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие будет проходить в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

    18:54СМИ: Бывшую судью Елену Кондрат поместили в карцер за драку

    Осужденная на девять лет экс-судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат, приговоренная на днях к 9 годам лишения свободы, помещена в карцер за драку с другой бывшей судьей.

    18:46Фестиваль «Спасская башня» решили перенести на 2024 год

    Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» перенесли на 2024 год, сообщили в дирекции фестиваля.

    18:38Писателя Глуховского заочно приговорили к восьми годам колонии

    Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима писателя Дмитрия Глуховского (признан иноагентом) по делу о фейках о Вооруженных силах России, он объявлен в международный розыск.

    18:29VK начала прием заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков цифровых продуктов

    Стартапы смогут получить бесплатно продукты VK на сумму до 2 млн рублей. Компания начала прием заявок на программу поддержки стартапов и разработчиков, которые получат дополнительные ресурсы на работу с решениями VK для бизнеса: облачной платформой VK Cloud, сервисами для корпоративных коммуникаций VK WorkSpace и платформой VK Реклама.

    18:21Россия заявила протест Японии из-за антироссийского форума

    Москва заявила протест посольству Японии в связи с проведением в Токио встречи признанного нежелательным в России «Форума свободных народов пост-России», сообщили в МИД.

    18:12АвтоВАЗ остановил производство Lada Largus в Тольятти

    АвтоВАЗ решил перенести производство автомобилей Lada Largus из Тольятти на завод в Ижевске.

    18:04Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог

    Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла освободили из-под стражи, за него внесли залог в размере более 900 тысяч долларов, сообщил его адвокат Никита Чекман.

    17:56Гармаш в Севастополе поблагодарил защитников Родины

    Народный артист России Сергей Гармаш перед началом спектакля в Севастополе обратился к зрителям со словами благодарности за защиту Родины, в зале находились семьи участников СВО и ветеранов флота.

    17:48Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

    Расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет обсуждаться на предстоящем саммите, заявки на вступление в объединение подали 23 страны, заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

    17:40Российских судов в турецком порту Дериндже во время взрыва не было

    В акватории турецкого порта Дериндже, где произошел взрыв, на данный момент нет российских кораблей, свидетельствуют данные онлайн карт Marine Traffic.

    17:32В Новой Каховке предотвратили теракт на детской площадке

    Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт на детской площадке в Новой Каховке Херсонской области, сообщили в УФСБ по региону.

    17:23Три человека пострадали при обрушении трубы на заводе на Урале

    Три человека пострадали при падении трубы во время демонтажа оборудования бывшего электролизного цеха на территории Богословского алюминиевого завода (БАЗ, входит в «Русал»), сообщает прокуратура Свердловской области.

    17:14Ленинградский зоопарк организовал душ в жару для субтропических животных

    Зоопарк в Санкт-Петербурге в жару устанавливает для животных дополнительные бассейны и устраивает им душ, рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

    17:05ЛДПР выдвинула кандидатов в депутаты новых регионов России

    ЛДПР выдвинула кандидатов в депутаты законодательных собраний, органов местного самоуправления сразу в четырех новых регионах: Запорожской, Херсонской областях, Луганской, Донецкой народных республиках. Внеочередная конференция состоялась 7 августа в Ростовской области, открыл которую председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

    7 августа 2023, 18:21

    Россия заявила протест Японии из-за антироссийского форума

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва заявила протест посольству Японии в связи с проведением в Токио встречи признанного нежелательным в России «Форума свободных народов пост-России», сообщили в МИД.

    «Дипведомству был заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого «Форума свободных народов пост-России», деятельность которого признана в РФ нежелательной, а члены внесены в реестр террористов», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

    В МИД предупредили, что Токио следует готовиться к самым чувствительным ответным мерам со стороны России, если провокация повторится.

    7 августа 2023, 07:56
    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».

    Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.

    Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

    Коментарии (40)
    7 августа 2023, 09:59
    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать

    Пленный: Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказываются воевать

    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать
    @ Louis Wood/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк.

    Он рассказал, что перед наступлением на Старомайорское рядом с их частью находились «британцы», которые на самом деле были призванные из Одесской области и прошедшие обучение в Британии военные, передает РИА «Новости».

    Романюк рассказал, «британцы» были обучены лучше, лучше экипированы, но несмотря на это показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух. По его словам, в один момент «британцы» вообще отказались выходить на передовую, хотя их заставляли и требовали, чтобы они шли.

    Ранее Daily Express сообщала, что Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым до Рождества.

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    7 августа 2023, 16:24
    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна

    Инцидент в порту Турции произошел из-за «взрыва зерновой пыли»

    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв в порту Дериндже города Коджаэли мог произойти из-за детонации зерновой взвеси, специалисты продолжают изучать детали происшествия, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз в эфире телеканала ТРТ.

    По словам Явуза, взрыв произошел из-за образования пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы, технически это возможно, но специалисты изучают также другие версии, передает ТАСС.

    Между тем губернатор заявил, что порт открыт, и доступ туда из-за взрыва не затруднен и не блокирован, суда в акватории и на рейде не пострадали.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек. До этого сообщалось, что у турецкого порта в Коджаэли прогремел взрыв, предположительно во время загрузки судна зерном.

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    6 августа 2023, 23:41
    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Полковник Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину

    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что это будет «коалиция добровольцев». Ситуацию американский полковник считает опасной, поскольку «Россия сильна как никогда», а Запад – нет, передает РИА «Новости».

    Соединенные Штаты, по словам Макгрегора, «перестали быть государством образца 1991 года», американская армия находится не в лучшем состоянии.

    Ключевую роль в военном союзе, который осуществит вторжение на Украину, будут играть Литва и Польша, рассказал полковник. В случае, если им удастся оккупировать западную часть страны, им на помощь, вероятно, придут и Соединенные Штаты, добавил Макгрегор.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    6 августа 2023, 20:55
    Грузинский курорт полностью исчез после оползня

    Tекст: Ольга Иванова

    После оползня курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Каладзе подчеркнул, что курорт полностью уничтожен, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, передает РИА «Новости».

    Напомним, оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей «Сансет Шови» в селе Шови. Погибли 11 человек.

    Коментарии (5)
    6 августа 2023, 19:35
    В Забайкалье задержали подозреваемого в избиении участника СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    В селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, он подозревается в избиении участника СВО, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкалью.

    В ведомстве сообщили, что в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», передает РИА «Новости».

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале разместил видео с задержанием подозреваемого мужчины.

    Ранее Осипов сообщил, что в Забайкалье в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (24)
    7 августа 2023, 09:45
    МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
    МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
    @ Dmytro Stakhovskyi/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (входит в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая заинтересовала правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

    Как сообщал СК в августе прошлого года, в эфире одного из телеканалов Соколова высказалась «о необходимости убийства русских людей по национальному признаку», выступив за их «беспощадное уничтожение», передает РИА «Новости».

    Как говорится в карточке Соколовой, основание для розыска: разыскивается по статье УК.

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    6 августа 2023, 23:51
    На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде

    Ермак: Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская делегация в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5- агуста, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что встречи, посвященные реализации украинской «формулы мира», проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсуждались вопросы обороны, предоставления киевскому режиму так называемых гарантий безопасность, а также зерновое соглашение, рассказал глава офиса президента Украины.

    Он уточнил, что украинская сторона провела переговоры с делегациями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В консультациях в Джидде приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, передает ТАСС сообщение Саудовского агентства печати.

    Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (23)
    6 августа 2023, 22:59
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Newsweek говорится, что ни одна армия стран НАТО не участвовала в боях, сравнимых с тем, которые происходят на Украине последние 18 месяцев. Стратегию альянса ни разу не испытывали в конфликте с сильным противником, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Эксперт Пол ван Хофт, слова которого приводятся в статье, отметил, что в ходе операции в Персидском заливе в 1990–1991 годах и войны в Ираке американцы быстро установили превосходство в небе, что и стало ключом к их победе.

    НАТО, по словам автора статьи, всегда полагалось на эту стратегию: превосходство альянса в воздухе было практически безраздельным в ходе всех конфликтов в горячих точках в последние годы.

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных

    Коментарии (26)
    6 августа 2023, 20:42
    Украина получила от Франции ракеты SCALP

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получил от Парижа ракеты дальнего радиуса действия SCALP, видео об этом опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

    На видео он показывает одну из полученных ракет SCALP, публикация сделана по случаю дня воздушных сил украинских войск, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Украина уже получила часть обещанных Парижем ракет дальнего действия SCALP, их радиус действия составляет 250 км.

    Коментарии (50)
    7 августа 2023, 15:21
    Путин удивился названию российской системы авиабронирования

    Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России

    Путин удивился названию российской системы авиабронирования
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    «Система отечественная, а называется «Леонардо», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Чемезов рассказал, что название «придумал изобретатель этой системы». «Ну ладно, это часть мировой культуры», – с улыбкой прокомментировал президент. Глава Ростеха добавил, что система была запущена в прошлом году, к ней подключены более 60 авиакомпаний.

    Напомним, российские системы бронирования воздушных перевозок теперь используются всеми отечественными авиакомпаниями, сообщили в Минтрансе.

    Коментарии (22)
    7 августа 2023, 04:22
    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    «Росэлектроника»: Истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
    @ vk.com/mil

    Tекст: Ольга Никитина

    На истребитель пятого поколения Су-57 внедрили новейший комплекс бортовых средств цифровой связи, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

    В холдинге сообщили ТАСС, что комплекс разработан НПП «Полет». Отмечается, что его можно будет использовать на любых летательных аппаратах, включая предыдущие поколения.

    Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехоустойчивостью и разведзащищенностью. Кроме того, увеличена дальность устойчивой связи.

    Ранее сообщалось, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет.

    Коментарии (19)
    7 августа 2023, 15:44
    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные

    Российские операторы связи призвали абонентов обновить персональные данные

    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Сотовые операторы призвали своих абонентов провести актуализацию своих персональных данных во избежание отключения услуг связи, сообщают в пресс-службах «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

    Как отметили в пресс-службе «Билайна», с течением времени персональные данные абонентов по объективным причинам, например, по достижению возраста смены паспорта или после заключения брака, могут меняться, однако согласно нормам законодательства, абонент должен уведомлять об изменении данных для возможного заключения договора на услуги связи, передает ТАСС.

    Также в «Билайне» добавили, что у абонента с момента получения уведомления от оператора есть 15 дней, чтобы подтвердить или обновить свои данные – это можно сделать при посещении офиса и в мобильном приложении, а также в личном кабинете на сайте с использованием аккаунта «Госуслуг».

    Сотовый оператор подчеркнул, что в случае не подтверждения данных услуги связи блокируются, рассказали в пресс-службе оператора, а договор может быть расторгнут.

    Как рассказали в «Мегафоне», оператор информирует клиентов о необходимости актуализировать свои данные – информирование ведется постоянно с 1 июня 2018 года, а подтвердить данные можно с паспортом в салоне или другими способами, указанными в информировании.

    «Мы максимально широко информируем клиентов о необходимости пройти сверку данных: с помощью смс, оповещения в личном кабинете или push-уведомление. Мы постарались сделать эту процедуру максимально простой, предусмотрев в том числе способ дистанционной верификации», – заключили в Tele2.

    Коментарии (10)
    7 августа 2023, 07:19
    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Минобороны: Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан

    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что штурмовые группы действовали при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Российские силы продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и овладели семью опорными пунктами, а также девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной мехбригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Украинские националисты четырежды пытались контратаковать, однако российские силы отбили их атаки. Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», сообщил Зыбинский, добавив, что еще двое боевиков захвачены в плен.

    Кроме того, расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки.

    Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР.

    Коментарии (3)
    7 августа 2023, 02:32
    Премьер Канады возмутил блогеров фотографией в стиле Барби

    В Сети раскритиковали премьера Канады Трюдо за фото в стиле Барби

    Премьер Канады возмутил блогеров фотографией в стиле Барби
    @ @JustinTrudeau

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал совместную с сыном фотографию в розовой одежде и подписью «Команда Барби» с отсылкой к популярному сейчас фильму. Интернет-пользователи раскритиковали политика, припомнив ему развод.

    Фотографию Трюдо опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    «Неудивительно, что твоя жена тебя бросила», – написал один из пользователей.

    Другой заявил, что был уверен, что эта фотография опубликована в блоге, пародирующем Трюдо, и его шокировало, что снимок сделал настоящий премьер Канады.

    Многие опубликовали фотографии с двусторонних встреч Трюдо с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которых политики обнимаются и целуют друг друга в щеку.

    Еще один пользователь в шутку отметил, что наконец-то Канада получила то, о чем так давно мечтала, – свою собственную королеву.

    Ранее Трюдо сообщил, что расстается с женой после 18 лет брака. У них трое детей.

    Коментарии (9)
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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

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