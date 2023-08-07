В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.5 комментариев
Россия заявила протест Японии из-за антироссийского форума
Москва заявила протест посольству Японии в связи с проведением в Токио встречи признанного нежелательным в России «Форума свободных народов пост-России», сообщили в МИД.
«Дипведомству был заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого «Форума свободных народов пост-России», деятельность которого признана в РФ нежелательной, а члены внесены в реестр террористов», – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД предупредили, что Токио следует готовиться к самым чувствительным ответным мерам со стороны России, если провокация повторится.