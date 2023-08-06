Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.3 комментария
Грузинский курорт полностью исчез после оползня
После оползня курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Каладзе подчеркнул, что курорт полностью уничтожен, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, передает РИА «Новости».
Напомним, оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей «Сансет Шови» в селе Шови. Погибли 11 человек.