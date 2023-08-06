Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.2 комментария
Нарушение прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности России в Карабахе
Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности российских миротворцев в Шушинском районе в Нагорном Карабахе, сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что пострадавших нет. Российские миротворцы совместно с азербайджанской и армянской сторонами разбираются в произошедшем, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна готова признать азербайджанской 86,6 тыс. кв. км территории, в которые также входит Нагорный Карабах.