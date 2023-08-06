Нарушение прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности России в Карабахе

Подоляк: Украина начнет жесткую конкуренцию с Польшей

Подоляк: Украина после окончания боевых действий начнет жесткую конкуренцию с Польшей

Tекст: Алексей Дегтярев

Польша сейчас остается «максимально близким партнером» и «максимально близким другом» для киевского режима, так будет до окончания боевых действий, сказал Подоляк в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

После этого страны начнут конкурентные отношения за те или иные рынки, и Киев намерен находиться «на проукраинских позициях, защищать эти интересы, защищать их жестко».

Противоречия же между странами являются лишь дискуссией, которая не может привести к «к каким-то разрывам», и эту дискуссию нужно проводить максимально открыто.