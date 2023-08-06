В ЕС назвали количество принятых на лечение украинцев

Еврокомиссия: Евросоюз принял на лечение 2,4 тыс. украинцев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, через Европейский механизм гражданской обороны более 2,4 тыс. украинцев были переданы в больницы по всей Европе, передает ТАСС.

ЕК не уточнила период времени, за который украинцы попали в больницы и являются ли они военнослужащими.Ранее глава консульства Украины в Эдинбурге Андрей Куслий заявил, что украинские беженцы не могут зарегистрироваться в стоматологических клиниках в Шотландии.