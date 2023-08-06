Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.16 комментариев
В ЕС назвали количество принятых на лечение украинцев
Еврокомиссия: Евросоюз принял на лечение 2,4 тыс. украинцев
Более 2,4 тыс. граждан Украины приняты на лечение в 21 одной стране Евросоюза из 27, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Как сообщили в пресс-службе, через Европейский механизм гражданской обороны более 2,4 тыс. украинцев были переданы в больницы по всей Европе, передает ТАСС.
ЕК не уточнила период времени, за который украинцы попали в больницы и являются ли они военнослужащими.Ранее глава консульства Украины в Эдинбурге Андрей Куслий заявил, что украинские беженцы не могут зарегистрироваться в стоматологических клиниках в Шотландии.