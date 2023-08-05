Кортеж оппозиционного экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП

  • Минобороны: Экипаж героического танка «Алеша» уничтожил два украинских Т-72Б
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    Борьба с морскими дронами ВСУ требует поддержки авиации
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Захарова разъяснила условия России по зерновой сделке «для тех, кто в Госдепе»
    Минобороны России назвало единственное верное решение для украинских солдат
    Российские войска освободили Новоселовское в ЛНР
    Украина предупредила о «военной угрозе» в акватории шести российских портов
    Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА
    Обнаруженный в море в Севастополе беспилотник уничтожен
    Российский генерал объяснил необходимость ликвидации руководства Украины
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое решение для Украины можно понимать по-разному

    Выдержать до конца украинско-натовский накат на фронте – это половина дела. Не менее трудно будет и тогда, когда Запад созреет предложить «политическое решение» в форме обмена территорий на отказ от наших коренных интересов.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    6 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    21 комментарий
    Новости
    16:54При обстреле ВСУ Ясиноватой ранены четыре человека

    Четверо мирных жителей ранены в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских военных, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

    16:45«Волонтеры Победы» провели трансляцию рассказа о подвиге жителей Орла

    «Волонтеры Победы» провели трансляцию видеорассказа «Код доступа: Операция «Кутузов», в котором рассказали об одной из самых масштабных и кровопролитных операций войны по освобождению Орла от нацистских захватчиков.

    16:44В МИД Венгрии заявили о невозможности страны обойтись без газа из России

    Венгрия не в состоянии обойтись без российского газа, а утверждения о том, что его поставки ведутся по завышенным ценам – это ложь, заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений венгерского МИД Тамаш Менцер.

    16:28Дерипаска предсказал тяжелые времена для федерального бюджета США

    Российский миллиардер Олег Дерипаска указал на серьезный рост доходности 30-летних казначейских облигаций США на фоне снижения ликвидности, что грозит федеральному бюджету проблемами.

    16:22В США заявили о намерении Запада заставить Киев договориться с Москвой

    Изнурительное, кровавое и дорогостоящее контрнаступление ВСУ так и не привело к серьезному перелому, и Киев знает, что Запад будет вынуждать президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Москвой, сообщила New York Times.

    16:19Кортеж оппозиционного экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП

    Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на востоке страны, сообщил телеканал TGRT Haber.

    16:11Франция отказалась выводить своих военных из Нигера

    Вывод военных Франции из Нигера не стоит на повестке дня, Париж признает решения только президента Мохамеда Базума, заявила глава французского МИД Катрин Колонна в эфире радиостанции France Info.

    16:09 The War Zone: Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома ВСУ

    Президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия из-за разгрома россиянами сил ВСУ в ходе контрнаступления, написал в издании The War Zone обозреватель Говард Альтман.

    15:58В новых регионах открылись общественные штабы по наблюдению за выборами

    Общественные штабы по наблюдению за выборами на этой неделе открылись в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, всего в России таких площадок уже более 50. Эксперты продолжают подготовку наблюдателей, обсуждают законодательные новации, а также анализируют уровень политической конкуренции.

    15:53Эксперт назвал атаку ВСУ на российский танкер террористическим актом

    Украина осуществила террористическую атаку на российский танкер. Это демонстрация «возможности сопротивляться» не на поле боя, где у ВСУ нет успехов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. В ночь на пятницу танкер Sig петербургской судоходной компании «Транспетрочарт» получил пробоину в районе машинного отделения в результате атаки украинского дрона.

    15:51ООН призвала воздержаться от эскалации конфликта из-за атаки на российский танкер

    ООН призывает все соответствующие стороны воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявили в офисе генерального секретаря всемирной организации.

    15:49Белый дом призвал к «агрессивной реализации» возвращения в офисы

    Глава аппарата Белого Дома Джефф Зиентс призвал членов кабинета президента США к «агрессивной реализации» планов по возвращению федеральных служащих к офлайн формату работы осенью после «удаленки» из-за COVID-19, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление.

    15:36Минобороны: Экипаж героического танка «Алеша» уничтожил два украинских Т-72Б

    Экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на запорожском направлении уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в Министерстве обороны.

    15:28Военкоры показали уничтожение «Черными гусарами» украинского расчета БПЛА

    Военкоры опубликовали видео уничтожения артиллеристами Александрийской бригады «Черных гусар» украинского расчета БПЛА «Лелека-100».

    15:24Школьница стала фигуранткой уголовного дела о покушении на Симоньян и Собчак

    В неонацистской группировке «Параграф-88», которая готовила покушение на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак, состояла 16-летняя школьница.

    5 августа 2023, 16:19

    Кортеж оппозиционного экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП на востоке страны, сообщил телеканал TGRT Haber.

    В аварию попали семь автомобилей в провинции Эрзинджан. Травмы получили не менее четырех человек, в том числе два журналиста, передает ТАСС.

    О состоянии кандидата президента информации нет.

    4 августа 2023, 19:08
    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

    Российских детей выселили из гостиницы в Турции из-за неуплаты

    В Турции выселили из отеля более 90 детей из России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

    Проблема возникла из-за проблем с оплатой проживания организатором детского лагеря «Колибри» в Кемере. Около ста российских детей среди ночи оказались на улице. Всю ночь дети катались на автобусе, спали в нем, а также на лавочках в парке. Новый отель нашли к утру, но заселиться удалось только в девять вечера. Но и там их ждала неприятность: организатор опять не продлил проживание, и детей опять выгоняют на улицу, пишет портал «Турдом».

    В отеле находятся дети в возрасте от восьми лет, у которых мало наличных и нет обратных авиабилетов. По словам вице-президента альянса туристических агентств России Александра Мкртчяна, дети провели прошлую ночь на скамеечке, что является поводом для судебного разбирательства. Он заявил, что будут договариваться с Турцией о поселении детей в долг, чтобы не оставлять их на улице, передают «Известия».

    Также Мкртчян добавил, что туроператор должен будет компенсировать стоимость путевок детям, ему грозит уголовное дело со всеми вытекающими последствиями.

    Между тем Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию в Турции с российскими детьми, а также призвал родителей составить групповой иск против туроператора в суд.

    Ранее президент Турции Эрдоган анонсировал вероятный рекорд по числу российских туристов в стране.

    Коментарии (35)
    4 августа 2023, 20:24
    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер

    Reuters: Военные государств ЭКОВАС разработали план по интервенции в Нигер

    Страны ЭКОВАС согласовали план вторжения в Нигер
    @ REUTERS/Mahamadou Hamidou

    Tекст: Вера Басилая

    Начальники штабов и высокопоставленные военные Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработали план на случай военной интервенции в Нигер, сообщило Reuters.

    Агентство со ссылкой на одного из высокопоставленных военных в ЭКОВАС заявило, что окончательное решение по военной операции в Нигере будут принимать лидеры стран сообщества Западной Африки, если мятежники не отступят, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. .

    При этом военный добавил, что захватившим власть в Нигере не будут сообщать, где и когда будет нанесен удар.

    Ранее канал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны региональной организации сообщал, что ЭКОВАС отказалось от использования силы в отношении Нигера.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве.

    Коментарии (22)
    4 августа 2023, 17:59
    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян

    В МВД Латвии предупредили россиян о массовой высылке из-за неисполнения закона о языке

    В Латвии предупредили о массовой высылке россиян
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    МВД Латвии выслало письма с просьбой покинуть страну в сентябре гражданам России, сообщил глава комиссии Сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак.

    Он пояснил, что речь идет о 6 тыс. человек, которые не записались на экзамен по латышскому языку, сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

    По его словам, в список попали люди, которые «не изъявили никакого желания ни сдавать языковой экзамен, ни получить вид на жительство». Поэтому власти, ссылаясь на закон, потребовали от указанных лиц покинуть страну.

    При этом Лидак пообещал не устраивать «охоту на русских» и не депортировать их.

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    4 августа 2023, 18:17
    Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки

    Захарова: Прямой канал для зерновой сделки между Россельхозбанком и JP Morgan закрыли 2 августа

    Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Прямой канал между Россельхозбанком и американским JP Morgan, предложенный Западом и ООН для зерновой сделки вместо SWIFT, закрыли 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что прямой канал, установленный между «Россельхозбанком» и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, закрылся 2 августа, передает РИА «Новости».

    Напомним, Россия не стала продлевать зерновую сделку и отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре для следующих с Украины судов. В Кремле назвали позицию Европы по зерновой сделке бессовестной, отметив, что киевский режим использовал зону осуществления соглашения в боевых целях.

    В июле Reuters сообщило об обсуждении в ЕС возможности подключить «дочку» Россельхозбанка к SWIFT. Первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин заявлял ранее, что Россельхозбанк не рассматривает подобный вариант. По его словам, сейчас платежи проводятся в долларах через JP Morgan с помощью специально выделенного канала.

    12 июля генсек ООН Антониу Гутерриш направил президент России Владимиру Путину письмо по зерновой сделке, в котором шла речь о расчетах через Россельхозбанк.

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    4 августа 2023, 20:43
    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок

    СМИ сообщили о массовом отказе украинских дипломатов возвращаться домой после командировок

    Украинские дипломаты перестали возвращаться из загранкомандировок
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские дипломаты массово отказываются возвращаться на Украину после командировок, до 60% сотрудников не вернулись в страну, сообщает издание «Зеркало недели».

    По данным издания, от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств не вернулись домой с начала 2022 года, но цифры могут быть больше, передает РИА «Новости».

    Так, из США вернулся только один дипломат из 20. Есть посольства, откуда не возвращается вообще никто. Основными факторами стали финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, а также страх перед мобилизацией.

    Отмечается, что отказ вернуться домой стал негативным индикатором для украинского общества и иностранных инвесторов. Дипломаты не верят в будущее своей страны, говорится в статье.

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    4 августа 2023, 19:51
    Авария со стрельбой произошла около Кремля

    Полиция задержала устроившего стрельбу возле московского Кремля водителя

    Авария со стрельбой произошла около Кремля
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой, один из участников аварии открыл огонь из травматического пистолета, его задержали, сообщили в правоохранительных органах.

    Полиция Москвы задержала одного из участников дорожного конфликта со стрельбой недалеко от Кремля на Моховой улице. Между водителями произошел конфликт из-за ДТП, в результате один из них выхватил травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону другого участника ссоры и его автомобиля, передает РИА «Новости».

    Московские полицейские изъяли у задержанного пистолет, пострадавший был отправлен в больницу. Сейчас правоохранительные органы разбираются в причинах такой резкой реакции нападавшего.

    Ранее неизвестный бросил в автомобиль страйкбольную гранату около «Москва-Сити».

    Коментарии (12)
    4 августа 2023, 16:59
    Эрдоган назвал возмездием за жестокость остановку поставок урана из Нигера во Францию
    Эрдоган назвал возмездием за жестокость остановку поставок урана из Нигера во Францию
    @ Turkish Presidency/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Прекращение поставок урана из Нигера во Францию является возмездием за многие годы «жестокости» со стороны Парижа к африканским странам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле после пятничной молитвы.

    Эрдоган напомнил, что Франция делает это не впервые, и в мировой истории известно то, что Париж делал в Алжире, Руанде и Мали, и все «африканцы это хорошо знают». По его словам, сейчас поставки золота и урана во Францию из Нигера полностью приостановлены, это воздаяние им за годы жестокости в отношении этих стран, передает РИА «Новости».

    Однако Турция, отметил Эрдоган, продолжает поддерживать хорошие отношения с африканскими странами.

    Ранее руководство Военного совета, осуществившего переворот в Нигере, сообщило, что страна перестанет поставлять уран во Францию.

    Напомним, нигерийские военные объявили, что президент Нигера Мохамед Базум смещен. После того как Франция потребовала освободить Базума, новые власти обвинили Париж в попытке начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента.

    С 1960 года Нигер перестал быть колонией Франции, однако Париж сохранял влияние в этой стране. Нигер является одним из основных поставщиков урана для французских атомных реакторов.

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    5 августа 2023, 09:14
    В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    В России начали производить дрон «Гастелло», созданный с учетом пожеланий участников СВО

    В России начали производить ударный дрон «Гастелло»

    Tекст: Ольга Никитина

    В России начали производить дрон-камикадзе «Гастелло», который создан с учетом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО, сообщил инженер-разработчик.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что новый FPV-дрон получит возможность ночного полета и применения в темное время суток. Как ожидается, в месяц будет выпускаться по 5 тыс. единиц таких БПЛА.

    Инженер-разработчик уточнил, что дроны собираются на новой конвейерной линии и на 30% состоят из российских комплектующих, в том числе это карбоновые рамы и корпуса. Причем долю российских комплектующих в новом ударном дроне планируется довести до 95%.

    Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

    Ранее в Екатеринбурге создали аналоговый боевой дрон «Кукушка», который можно использовать для разведки и атаки вражеских позиций на спецоперации на Украине.

    Коментарии (26)
    5 августа 2023, 09:54
    Китай обратился к России по поводу «нарушения прав» своих граждан на границе

    Посольство Китая попросило Россию расследовать «нарушение прав» граждан страны на границе

    Китай обратился к России по поводу «нарушения прав» своих граждан на границе
    @ Li Xin/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китайское посольство в Москве обратилось к российской стороне с призывом расследовать инцидент с «нарушением прав» нескольких китайских граждан на границе России и Казахстана, говорится в сообщении дипломатической миссии.

    В заявлении китайского диппредставительства в социальной сети WeChat сообщается, что 29 июля российская сторона отказала во въезде пяти китайским гражданам, их туристические визы были аннулированы. Китайцы пытались на автомобиле пересечь границу. Утверждается, что они проходили дознание четыре часа, передает ТАСС.

    Как уточняется, во въезде китайским гражданам было отказано, поскольку «цель их поездки, указанная в заявлении при получении визы, не совпадала с реальной ситуацией». Это было признано нарушением норм законодательства России.

    В сообщении говорится, что китайская сторона «потребовала от России незамедлительно расследовать причины произошедшего», а также принять меры для устранения негативных последствий инцидента. Добавляется, что китайская сторона направила обращения в российские компетентные госорганы, а также МИД России.

    Подробности инцидента не приводятся.

    Между тем Bloomberg сообщает, что на днях блогер в соцсети Douyin (китайская версия TikTok), у которого около 1 млн подписчиков, опубликовал видеоролик о сложностях при попытке пересечь российско-казахстанскую границу.

    Коментарии (31)
    4 августа 2023, 18:34
    Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии

    Путин подписал закон о переводе между своими счетами до 30 млн рублей без комиссии

    Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии
    @ Светлана Денисова/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Согласно закону, переводы со счетов физлиц на счета, открытые в финансовых платформах, также будут без комиссии, но переводы с карты на карту и переводы при личном посещении офиса банка в рамках указанного лимита от комиссии не освобождаются. Банки не смогут ограничивать количество и размер операций в пределах установленного лимита. Банки будут обязаны информировать граждан в офисе, на сайте и в мобильном приложении о правилах взимания и невзимания комиссии, передает ТАСС.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков указал, что комиссии будут взиматься при кассовом обслуживании, так как при нем банки несут реальные затраты. По мнению депутата, принятая норма будет стимулировать переход в онлайн-переводы.

    Кредитные организации также теперь обязаны бесплатно напоминать гражданам об истечении их вкладов – не позднее чем за пять дней до окончания срока или в течение пяти дней после наступления условий выдачи при определенных обстоятельствах, пишет РИА «Новости».

    Положения закона о бесплатных онлайн-переводах должны вступить в силу через девять месяцев после официального опубликования, а информировать клиентов о скором окончании срока вклада банки будут обязаны уже через шесть месяцев после публикации.

    До сих пор клиенты банков могли перевести без комиссии через СБП до 100 тыс. рублей в месяц. Если сумма превышает 100 тыс. рублей в месяц, то комиссия составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

    Ранее ЦБ призвал «Сбер» подумать об отмене комиссий за переводы между физическими лицами. Предполагается, что данное решение позволит повысить лояльность клиентов.

    Коментарии (34)
    5 августа 2023, 13:21
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    Медведев пригрозил ударом по Западной Украине за атаку на танкер в Черном море
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в ответ на атаку украинским морским беспилотником по российскому танкеру «Сиг» в Черном море следует нанести удары по Западной Украине.

    Медведев написал в своем Telegram-канале, что «ублюдки и выродки понимают только жестокость и силу». Он предположил, что киевскому режиму было мало ударов по Одессе и Измаилу, которые российская сторона нанесла в ответ на теракт на Крымском мосту.

    Экологическая катастрофа, которую «киевская мразь» хочет устроить в Черном море, должна, по мнению Медведева, произойти «на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет смердеть после этого веками».

    По мнению зампредседателя СБ РФ, это станет «окончательным решением» по зерновой сделке.

    Напомним, в ночь на субботу российский танкер «Сиг» получил пробоину в результате атаки украинского морского беспилотника в Керченском проливе. По последним данным, танкер остается на плаву, с него откачивают воду, разлива нефтепродуктов не произошло. Киевский режим признал ответственность за атаку на танкер.

    После этого в открытом море в севастопольской морской зоне обнаружили надводный беспилотник.

    Коментарии (53)
    5 августа 2023, 10:27
    Павлюченко «пожалел» депутатов, которых пересадят на Aurus за 30 млн рублей

    Бывший футболист Павлюченко пошутил над депутатами, которых пересадят на Aurus за 30 млн рублей

    Павлюченко «пожалел» депутатов, которых пересадят на Aurus за 30 млн рублей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший футболист Роман Павлюченко с иронией отреагировал на сообщения о том, что депутатов Госдумы пересадят на отечественные автомобили, напомнив, что стоимость Aurus достигает 30 млн рублей.

    Павлюченко на своей странице в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) написал, что ему «жалко» депутатов, которые будут ездить на Aurus, передает Ura.ru.

    Напомним, Павлюченко в 2016 году оказался в центре скандала после того, как устроил дорожные разборки с водителем автомобиля ВАЗ. Сам футболист управлял белым Porsche Panamera.

    Между тем в «АвтоВАЗе» сообщили, что новая модель LADA Aura (разработан на базе Vesta) будет запущена в производство в середине 2024 года, этот автомобиль может использоваться в рамках госзакупок для аппарата чиновников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие автомобили пересадят российских чиновников.

    Коментарии (31)
    5 августа 2023, 08:21
    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Росморречфлот: С российского танкера Sig ведется откачка воды

    С российского танкера Sig начата откачка воды после атаки дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    С российского танкера Sig («СИГ»), подвергшегося атаке украинского морского дрона, откачивают воду, судно остается на плаву, сообщил Росморречфлот.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что донесение о повреждении танкера получено от МСКЦ в 00.28 (мск) 5 августа. Экипаж судна состоит из 11 человек, пострадавших нет.

    В Морском Спасательно-координационном центре Новороссийска (МСКЦ) в свою очередь сообщили РИА «Новости», что вода в танкер уже перестала поступать. Там подчеркнули также, что разлива топлива в акватории нет.

    Ранее сообщалось, что танкер Sig, атакованный украинским морским дроном, получил пробоину в районе машинного отделения.

    Коментарии (36)
    5 августа 2023, 04:07
    Скорость нанесения ударов ВС России решили увеличить с помощью быстрой загрузки данных

    Источник: ВС России увеличат скорость нанесения ударов с помощью быстрой загрузки данных

    Скорость нанесения ударов ВС России решили увеличить с помощью быстрой загрузки данных
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные способны увеличить скорость нанесения ударов подвижными ракетными комплексами при помощи новых систем связи, позволяющих быстрее грузить данные в ракеты, сказал информированный источник.

    Разработка использует коротковолновые линии связи, позволяющие значительно ускорить загрузку полетных заданий в подвижные ракетные комплексы разного назначения за счет увеличения объема передачи данных в единицу времени, сказал собеседник РИА «Новости».

    Это увеличит скорость реагирования войск на действия противника и позволит оперативнее наносить удары по обнаруженным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий.

    Военный эксперт, ведущий специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал, что коротковолновая связь (КВ) дублирует спутниковые линии связи, и линии связи, применяющие кабели для распространения сигнала. Такие кабели могут повреждаться в бою или при чрезвычайных происшествиях.

    КВ-связь удобна для флота и для ракетных комплексов, которые должны быстро разворачиваться на позициях, получать целеуказание и бить по противнику, после чего менять местоположение, указал он.

    Коментарии (10)
    5 августа 2023, 02:36
    Танкер поврежден в ходе атаки со стороны Украины в Керченском проливе

    В МСКЦ сообщили о повреждении танкера в Керченском проливе в ходе атаки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Керченском проливе танкер получил повреждения при атаке со стороны Украины, экипаж судна в безопасности, сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Новороссийск.

    Танкер получил повреждения машинного отделения, экипаж при этом не пострадал, сообщили в ведомстве ТАСС.

    На место ЧП прибыли два буксира, на данный момент они стоят на якоре, в случае необходимости они отбуксируют танкер, уточнили в МСКЦ Новороссийск.

    Между тем военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что речь идет о российском танкере-химовозе Sig. Судно стояло на якоре в 30 морских милях от Керченского пролива, когда его атаковал украинский морской беспилотник.

    По его данным, танкер остался на плаву, затоплено машинное отделение. Военкор уточнил, что в районе Крымского моста, по предварительной информации, уничтожен один украинский беспилотный аппарат.

    Ранее на Крымском мосту перекрывали движение автомобильного транспорта.

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