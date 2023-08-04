Ростатом указал на возможность Северска стать центром мировых ядерных технологий

Глава Росатома Лихачев: Северск может стать центром мировых ядерных технологий из-за БРЕСТ-ОД-30

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале Росатома говорится, что Лихачев сегодня посетил площадку сооружения опытно-демонстрационного энергокомлекса в ЗАТО Северск. Отмечается, что на территории ЗАТО «Северск» реализуется один из главных инновационных проектов в атомной энергетике – «Прорыв». Ключевым элементом ОДЭК является первый в мире инновационный демонстрационный опытно-промышленный энергоблок на базе быстрого реактора на быстрых нейтронах с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-30 со свинцовым теплоносителем.

Лихачев выразил уверенность, что точно так же, как на первом бетоне, к этому объекту БРЕСТ-ОД-300 было приковано внимание всего мирового ядерного сообщества. По его словам, в дальнейшем в Северске, будет такая «мекка» мировых ядерных технологий. Это будет центр мировой атомной энергетики, а также центр и подготовки кадров, и отработки технологий, а самое главное – их тиражирования, указал он, передает ТАСС.

Глава Росатома подчеркнул, что при строительстве БРЕСТа применяются абсолютно новые подходы и технологические решения, которые Россия «демонстрирует миру».

Лихачев уточнил, что дальнейшее тиражирование этих технологий приведет к созданию не только атомных станций, но и так называемых промышленных энергетических комплексов, где вместе с реакторами на площадке будут находиться топливные модули. Он считает, что за горизонтом 2030 года, ближе к 40-мгодам именно эти промышленные энергетические комплексы станут основным объектом и строительства в РФ, и российского экспорта.