В администрации президента выразили большую озабоченность выборами в Хакасии

Tекст: Алина Власенко

«Администрация президента следит за политической ситуацией в стране, мониторит политическую ситуацию в регионах. Мы смотрим, как проходят выборы, и надо сказать, что выборов в этом году много. У нас в 21 регионе выбирают глав региона, в 16 регионах выбирают парламенты региональные, а в четырех новых регионах избирают все уровни власти», – сообщил Харичев, слова которого приводит издание «Пульс Хакасии».



По его словам, в целом в стране выборы проходят корректно. Он привел в пример Красноярский край, где в избирательной кампании в горсовет участвуют сразу девять политических партий, а на выборах губернатора зарегистрированы пять кандидатов.

«Выборы проходят корректно, конкурентно. Я бы сказал, никто не пересекает черты, по крайней мере пока. Что касается Республики Хакасия, у меня вызывает большую озабоченность то, что происходит здесь с выборами. То, что происходит в информационном поле, столько грязи, я бы сказал, клеветнической информации», – подчеркнул Харичев.

В частности, он привел в пример одного из кандидатов, который сразу, как только вернулся с фронта, столкнулся с массированной клеветнической атакой в Сети. «Вы знаете, не только мы следим, как там наши ребята на фронте, и поддерживаем их, они же смотрят, как здесь встречают. Мне кажется, те люди, которые организовали массовую атаку, по ту сторону добра и зла», – сказал Харичев.

Он также напомнил, что представители КПРФ, исполнительной власти республики бойкотировали работу избирательной комиссии региона и, по сути, парализовали ее работу. «В результате комиссия (республиканская) не смогла принимать решения, пришлось вмешиваться Центральной избирательной комиссии страны. Я не встречал такого ни в одном регионе страны, по крайней мере в этом веке», – резюмировал чиновник.

Напомним, ЦИК России в среду был вынужден сам зарегистрировать список кандидатов партии «Коммунисты России» на выборах в Верховный совет республики, поскольку избирком Хакасии накануне повторно не смог принять решения о регистрации.